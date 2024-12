Un altro brutto episodio al Grande Fratello, che dopo la puntata di ieri sera ha visto ancora una volta protagonista Shaila Gatta. Quest’ultima avrebbe però messo in atto una vera e propria vendetta sfogandosi con la coinquilina Yulia Bruschi, la quale è stata la prima a scoprire un misterioso segreto di Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Ma andiamo con ordine. Tutto è partito quando Alfonso Signorini durante la puntata ha voluto toccare un tema che era rimasto “sotto al tappeto” ormai da diversi mesi, il segreto di Lorenzo Spolverato.

Il conduttore ha rivelato che si trattava di alcuni messaggi, che il ragazzo avrebbe inviato a Helena Prestes ancora prima di iniziare il percorso nel reality. Un colpo duro per molti, che non si aspettavano che i due gieffini si conoscessero già lontani dalle telecamere. Ma la domanda è, come ha reagito Shaila Gatta a questa rivelazione? La ballerina, che oggi intrattiene una relazione con Lorenzo, ha detto in diretta di essere già a conoscenza di tutto quanto, eppure ha avuto una reazione strana: nonostante sapesse, è andata comunque su tutte le furie.

Shaila Gatta scandalizzata dai messaggi di Lorenzo e Helena: “Ma stiamo scherzando?”

Shaila Gatta, dopo aver saputo che Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes si sentivano già prima del programma, si è confidata con Yulia, coinquilina con la quale ha legato in questi mesi. A lei ha confidato di aver passato brutti momenti durante quella diretta, e che, nonostante sapesse già tutto, le ha fatto mare sentirsi dire davanti a tutti che il suo fidanzato si scambiava messaggi con lei. Ma il momento “peggiore” arriva dopo, quando Shaila Gatta ha rivelato a Yulia i contenuti della loro corrispondenza.

“Abbiamo tante cose in comune“, e ancora: “Le nostre anime si sono incontrate“. Questi erano solo alcuni messaggi che Lorenzo e Helena si scrivevano prima di entrare nella casa. Addirittura, come ha rivelato Shaila Gatta, i due si sono anche detti reciprocamente contenti di entrare nel Grande Fratello insieme. “Ma stiamo scherzando?”, ha detto sempre l’ex velina all’amica, incredula ancora oggi che tra i due ci sia stato questo tipo di rapporto. Non ci resta che vedere se da adesso in poi le cose tra i concorrenti cambieranno o se invece Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato manterranno il loro rapporto intatto.