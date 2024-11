Scontro tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani in diretta al Grande Fratello 2024

Lorenzo Spolverato e Luca Calvani sono stati i protagonisti di un acceso dibattito in diretta al Grande Fratello 2024. È chiaro ormai da settimane che tra i due non scorre buon sangue, e questo nonostante i tentativi di riavvicinamento di Calvani, fatti anche di piccoli gesto come quello di cucinargli la pasta in bianco perché sta male. Nonostante ciò, la scorsa settimana sia Shaila che Lorenzo hanno nominato Luca, che ha invece nominato l’ultima arrivata Federica Petagna.

Un gesto che ha fato indispettire non poco Luca Calvani, che si è sfogato in un confessionale su Lorenzo: “Non l’ho nominato perché lui è un attore che vuole fare un percorso e questa è la sua chance – ha inizialmente chiarito – e se vado via per gli Shailenzo sarà perché sono stati bravi a fare il loro gioco!” Così ha aggiunto: “Stanno giocando anche bene, l’hanno fatta più sporca di altre volte. Sono il re e la regina del trono della festa di fine anno a scuola, sono il gossip, quello di cui si parla. Quando apri bocca però, assicurati di dire cose sensate!”

Jessica Morlacchi attacca Lorenzo Spolverato per le uscite su Luca Calvani

Ben più dure sono state le parole di Lorenzo nei confronti di Luca Calvani: “Per avere la visibilità che tanto vuole deve attaccare uno che la visibilità ce l’ha già, quindi me. Ha preso il monopolio della cucina perché sa che qui è una cosa importante e si è avvicinato a Jessica perché sa che lei è forte. Se l’è presa per la nomination? In frigo c’è il biberon!” Parole che fanno indispettire ancor più Jessica di Luca. La gieffina è visivamente basita per le parole dure di Lorenzo, a cui dice che proibirà a Calvani di aver qualsiasi tipo di carineria nei suoi confronti, visto come parla di lui.