Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati al Grande Fratello 2024? Lui chiude per un ballo di lei…

Un’ennesima lite nella Casa del Grande Fratello 2024 avrebbe messo fine alla storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A scatenarla è stata, ancora una volta, la gelosia del modello nei confronti della ballerina, suscitata da un ballo da lei fatto con un altro gieffino. Nel particolare, è stato un passo a due fatto, senza malizia, da Shaila insieme ad Alfonso D’Apice. Eppure questo è bastato a scatenare l’ira di Lorenzo, che ha accusato la gieffina.

“Il motivo della mia rabbia è che non mi porti rispetto. – ha tuonato Spolverato – E non farmi passare per pazzo. Mi hai spiattellato in faccia quel ballo. Tu farai i conti con quello che hai fatto. Per me finisce qui, vattene!“, ha concluso di fronte ad una Shaila spiazzata. La ballerina ha cercato di farlo ragionare, così come Pamela Petrarolo, che ha ricordato al modello che Shaila di mestiere fa proprio la ballerina, il che la porterà a ballare in futuro con molti altri uomini. “Allora significa che non sono pronto”, ha risposto Spolverato.

Lorenzo Spolverato: “Non sono pronto per questo”

Lorenzo Spolverato ha dichiarato di non essere pronto ad affrontare il lavoro di ballerina di Shaila Gatta, vedendola dunque tra le braccia di altri professionisti. “Parlo di cose di una persona che è un’artista, che fuori è una professionista e che balla con altri. E io su questo tema non sono proprio pronto. – ha spiegato – Quando accadevano quelle cose, mi schiacciavo, perdevo me stesso e mi allontanavo da tutto. Quella roba lì mi faceva star male, tanto da capire che non è sua la colpa, ma è mia“. Un motivo, questo, per il quale è arrivato a decidere di allontanarsi dalla ragazza. Una scelta che ha spiazzato il pubblico oltre che i gieffini.