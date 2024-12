Shaila Gatta reagisce male alla scoperta dei contatti tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes prima del Grande Fratello 2024

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno portato a galla il loro segreto in diretta al Grande Fratello 2024: i due ragazzi si sono sentiti prima di entrare nella Casa, facendo anche un patto: quello di spalleggiarsi e proteggersi a vicenda. Cosa che Shaila Gatta scopre perlopiù in diretta, anche se ne aveva già sentito parlare ma aveva creduto che non fosse del tutto vero. Cosa che la ballerina ammette anche quando si ritrova faccia a faccia con Lorenzo dopo una settimana di separazione.

“Io questa cosa la sapevo, inizialmente pensavo fosse una provocazione di Helena e invece no. – ha esordito Shaila, che poi ha attaccato Lorenzo – Questa cosa di spalleggiarvi non mi piace, ti sei affidato a una persona che non è leale”.

Shaila non ha fatto poi mistero di non aver apprezzato il comportamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena durante la diretta. Il gieffino si è infatti mostrato molto comprensivo verso la brasiliana, avendo per lei parole di affetto: “Mi aspettavo da lui una reazione più decisa da parte sua ma capisco che lei oggi era fragile e ci sta…” ha quindi aggiunto. Tuttavia, ci sono degli aspetti di questo rapporto tra Lorenzo ed Helena che continuano ad insospettirla: “Ho trovato bigliettini e una maglietta di Helena nell’armadio di Lorenzo, questo non lo capisco”, ha infatti ammesso la ballerina, che ha chiaramente molte cose da chiarire col suo fidanzato.

