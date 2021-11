Lorenzo Viotti/ Chi è il direttore d’orchestra sulle orme del padre morto nel 2005

Il talento del giovane direttore d’orchestra svizzero

Lorenzo Viotti, classe 1990, è un direttore d’orchestra svizzero. Attualmente è direttore musicale della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Dutch National Opera. Figlio d’arte – il padre era il direttore Marcello Viotti, scomparso nel 2005 – Lorenzo ha studiato pianoforte, canto e percussioni a Lione. A Vienna ha frequentato il corso di direzione di Georg Mark e ha proseguito gli studi presso la Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar, completando i suoi studi nel 2015. Parlando del suo talento in una lunga intervista a Vanity Fair ha detto: “Direi dono. O forse qualcosa che c’è nel mio sangue, e che c’era nel sangue dei miei genitori. La prima volta che mi sono trovato di fronte a dei musicisti per sostituire il direttore ero solo un percussionista, ma ho capito subito che appartenevo a quella cosa”.

Lorenzo Viotti: il ricordo del padre Marcello

Lorenzo Viotti ha perso il padre Marcello quando aveva solo 15 anni. Viotti senior fu colpito da un ictus cerebrale durante le prove di orchestra a Monaco di Baviera nel gennaio 2005 ed è morto il 16 febbraio 2005. Il padre non ha potuto vedere i successi del figlio che ha seguito la sua strada come direttore d’orchestra: “Con lui avrei voluto parlare di vita. La prima volta che hai una ragazza, che fai l’amore, come ci si rade: credo siano queste le cose di cui parli con tuo padre. Momenti che io non ho potuto vivere”. Il giovane direttore svizzero è anche un grande appassionato di tennis, come testimonia il suo profilo Instagram seguito da 63,9mila follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, lo scorso marzo sulle pagine di Vanity Fair si è dichiarato single.

