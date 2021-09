Loretta e Daniela, le sorelle Goggi/ “Mi ha aiutato dopo la morte di Gianni Brezza”

Le sorelle Goggi, Loretta e Daniela, sono le ospiti speciali della nuova puntata dei Soliti Ignoti con Amadeus. Sorella minore della celebre cantante, Daniela ha un legame fortissimo con Loretta. In particolare, le è stata accanto in un momento molto difficile della sua vita. Daniela avrebbe infatti aiutato Loretta ad affrontare un duro periodo di depressione. Proprio la maggiore, in un’intervista al settimanale Gente di qualche tempo fa, ha rivelato: “Non riuscivo a camminare né a mangiare. Mia sorella Daniela mi ha coinvolto nelle commissioni di tutti i giorni, pian piano mi ha tirata fuori dal dolore immenso“.

Loretta Goggi e il dramma della morte di Gianni Brezza

Questo dolore a cui fa riferimento Loretta è quello dovuto alla morte di suo marito, Gianni Brezza, che è coinciso per Loretta con un lungo momento di depressione, combattuto proprio con l’aiuto dei suoi affetti più cari, come le sue sorelle. Va ricordato infatti che Loretta e Daniela hanno un’altra sorella, Liliana, che non fa parte del mondo dello spettacolo come loro.

