Chi è Daniela, sorella di Loretta Goggi/ “Spero di essere stata fondamentale nella sua vita…”

Loretta Goggi è tra le principali esponenti del mondo dello spettacolo italiano; un merito che è riuscita a guadagnarsi grazie agli innumerevoli talenti e impegni che nel tempo l’hanno legata tanto al piccolo quanto al grande schermo. Cantante, conduttrice, scrittrice ma anche attrice. Non molti sanno che per diversi anni ha condiviso il palco con sua sorella Daniela, ad oggi però lontana dalle luci dei riflettori.

“Io non lavoro più, ho mollato tutto: però per mia sorella, per Mara Venier e Carlo Conti ci sono sempre!”, esordì così Daniela – sorella di Loretta Goggi – alcuni mesi fa nello studio di Domenica In per una toccante sorpresa per la cantante. L’attenzione passò dopo poco ad un aneddoto del passato, strettamente legato ad un momento particolarmente difficile per Loretta Goggi. Io fondamentale nella vita di mia sorella? Lo spero… Mia figlia faceva l’università in Argentina e volevo andarla a trovare ma Loretta stava male. Le ho detto: ‘Se tu non parti non vado nemmeno io perché devo tenerti la mano’. Si è convinta due giorni prima di partire…”.

Il legame viscerale tra Loretta Goggi e sua sorella Daniela è emerso anche grazie ad un altro aneddoto introdotto proprio dalla cantante. “A me chiesero di fare Fantastico senza di lei e io non volevo farlo, mi sorella Daniela allora mi disse: ‘Se l’avessero chiesto a me tu mi avresti lasciata libera?’. Così mi convinsi ad accettare la proposta nonostante non ci fosse lei”.

Ma chi è Daniela, sorella di Loretta Goggi? Come la sorella maggiore deve agli anni ‘60 il suo periodo di maggior splendore nel mondo dello spettacolo. Da giovanissima si mise in evidenza nei primi sceneggiati: da “I promessi sposi” a “Le stelle stanno a guardare”. Negli anni a seguire ebbe modo di collaborare proprio con sua sorella Loretta in diversi format dedicati al piccolo schermo, ritagliandosi un discreto spazio anche nel mondo della musica. Insieme hanno girato il mondo, regalando al pubblico internazionale alcuni dei loro brani più iconici, come “Domani”. Come raccontato in precedenza, Daniela fu fondamentale durante la triste depressione di sua sorella Loretta Goggi dopo la morte del marito, Gianni Brezza.

