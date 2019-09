Loretta Goggi/ Colpita da Lidia Schillaci: “Ho la pelle d’oca” (Tale e quale show)

Senza Loretta Goggi non ci potrebbe essere Tale e Quale Show 2019: lo ha affermato con forza il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa. E in base a quanto accaduto nella prima puntata del talent musicale, possiamo dare per certo che le sue parole siano corrette. Frizzante, sempre sorridente e pronta alla battuta, la giudice ha speso belle parole per tutti i concorrenti e in particolar modo si è emozionata con Lidia Schillaci, grazie alla sua Lady Gaga. “Ho la pelle d’oca“, ha rivelato infatti la Goggi durante il verdetto. Limitate invece le gag con gli altri due colleghi, visto che l’artista ha scelto di lasciare per ora ai due comici il timone delle gag. Non è mai stata comunque messa in disparte e forse per sua fortuna non si è notata più di tanto una piccola gaffe avvenuta subito dopo l’esibizione di Tiziana Rivale. Le due si conoscono da tanti anni e hanno lavorato con la stessa casa discografica, ma la Rivale, trasformata per l’occasione in Kim Carnes, le ha ricordato che in realtà il loro ultimo incontro risale a poco tempo fa. “Sono anche stata ospite di una tua trasmissione“, ha sottolineato la concorrente. Loretta si è salvata in calcio d’angolo, confermando le parole della cantante e passando subito al verdetto sulla sua performance.

Loretta Goggi: sui campi da golf con Raffaella Carrà

Non solo musica ma anche tanto divertimento nelle giornate di Loretta Goggi. Anche se di recente ha parlato di nuovo della competizione accesa vissuta con Raffaella Carrà durante la prima fase della loro carriera, la Goggi è apparsa sul campo di golf in compagnia dell’amica. Dopo essersi riviste in A raccontare comincia tu, il programma della Carrà, le due primedonne del piccolo schermo italiano hanno deciso di incontrarsi ancora una volta e fare qualche risata insieme. Le foto del settimanale Chi le mostrano infatti mentre giocano e ridono, impegnate con buche e mazze. Nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 invece ci aspettiamo che la Goggi inizi ad essere più puntigliosa dal punto di vista tecnico e che tiri magari le orecchie ai concorrenti che dimostrano delle imprecisioni dal punto di vista canoro. Loretta ha fatto degli appunti anche durante l’appuntamento di debutto, ma ha cercato di minimizzare molto, preferendo dare pareri comunque positivi. Nella sua Top 3 ci sono per ora Lidia Schillaci, Agostino Penna e Gigi e Ross, mentre fra le artiste che le sono piaciute di meno c’è Eva Grimaldi. Cambierà idea questa sera?

