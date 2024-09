Loretta Goggi è la grande assente di Tale e Quale Show 2024. La sua assenza ormai era certa, senza possibili ripensamenti. D’altronde era stata la stessa conduttrice a confermare la decisione di prendersi una pausa, dopo tredici lunghi anni dietro il bancone del programma. E Carlo Conti, alla vigilia della messa in onda, aveva poi aggiunto che Loretta aveva avvertito il desiderio di trascorrere più tempo in famiglia.

Ed in effetti non ci sono altri motivi misteriosi dietro la scelta della Goggi, la quale ha però deciso di fare alcune precisioni a poche ore dalla prima puntata di Tale e Quale Show 2024. “Perché non ci sono quest’anno? Ho deciso di mettermi al primo posto, di mettere al primo posto la mia vita, perché adesso sento un desiderio che torna a bussare dopo tredici anni…”.

Dunque, tutto vero. Loretta Goggi ha dato l’addio a Tale e quale Show, anche se i nostalgici sperano si tratti semplicemente di un arrivederci. Il futuro è un rebus, ma di sicuro la showgirl nei prossimi mesi si dedicherà ad altro. “Desidero potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show”, le parole di Loretta.

“Questo è un programma che resterà sempre nel mio cuore. come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione“, ha detto l’ormai ex giurata, a cui è arrivata un’ondata di affetto e attestati di stima dopo le sue dichiarazioni che hanno fatto il giro dei social.

