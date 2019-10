Loretta Goggi/ “E’ sempre più difficile, ma si esce protagonisti” (Tale e Quale Show)

Loretta Goggi ha potuto contare su un’alleata molto particolare nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2019. Di solito la giudice è l’unica della giuria a poter fare delle valutazioni tecniche delle esibizioni dei concorrenti, ma l’arrivo inaspettato di Orietta Berti le ha permesso di poter condividere una visione più critica di quanto avviene sul palco. Le due si sono sedute vicine anche per questo e anche se non sappiamo che cosa si siano dette durante le performance, sappiamo che si sono ritrovate d’accordo in più di un’occasione. In particolare quando si è esibito Agostino Penna, giocando molto sulla voce per imitare Dionne Warwick. “Non so se ci è riuscito con l’impostazione della voce o non timbrando col diaframma”, ha detto infatti la Goggi, aggiungendo anche di aver parlato di questo dettaglio proprio con la Berti. Nessun battibecco invece fra la giudice e i colleghi storici, anche se per una volta, grazie alla volontà di Carlo Conti di cambiare l’ordine dei posti, è riuscita a non ritrovarsi in mezzo fra due fuochi.

Loretta Goggi, Tale e Quale Show 2019: soddisfatta di questa esperienza

Loretta Goggi è felice di vedere che Tale e Quale Show 2019 sta perfezionando sempre di più il tiro, aumentando le difficoltà delle trasformazioni e persino la scelta dei concorrenti. “Negli anni si è alzata molto l’asticella. Credo che questo programma sia un bel punto di partenza per chi vuole dimostrare di muoversi a tutto tondo nello showbiz”, ha sottolineato a Leggo. I fan però sono in attesa di scoprire se si potrà mai creare l’occasione giusta perchè Loretta si unisca alla sorella Daniela Goggi, con cui ha fatto coppia diverse volte lungo la sua carriera. “Abbiamo fatto Ribaltone, Go & Go, in Spagna abbiamo avuto molto successo come Hermanas Goggi. Poi mi hanno proposto Fantastico e mia sorella mi ha spinta ad accettare anche senza di lei”, ha aggiunto. Nelle ultime settimane Carlo Conti tra l’altro ha letto il tweet di un fan che richiedeva proprio di assistere ad un duetto fra le Goggi Sisters. Per adesso nel futuro della giudice c’è solo una certezza, oltre al talent. Sta girando il film di Samuele Rossi dal titolo GlassBoy, con una trama tratta dal romanzo di Fabrizio Silei, Il bambino di vetro. “Ora mi sto riaffacciando in punta di piedi, con la voglia di capire se può essere il mio futuro”, ha dichiarato. Nella pellicola potremo ammirarla nei panni di Nonna Helena, ma non va dimenticato che quest’anno la Goggi ha già avuto modo di sbarcare sul grande schermo, grazie al film Appena un minuto di Francesco Mandelli e in cui interpreta il ruolo della madre del personaggio di Max Giusti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA