Loretta Goggi/ “La malattia mi ha portato via mio marito Gianni Brezza, ma…”

Sono trascorsi pochi mesi da quando Loretta Goggi è finita al centro di una serata speciale sul primo canale della Rai. Artista poliedrica, cantante e imitatrice, doppiatrice e conduttrice, la Goggi ha collezionato diversi successi nel corso della sua carriera. E anche se negli ultimi tempi ha scelto di dedicarsi al grande schermo, non ha mai messo da parte il mondo della televisione. Oggi, venerdì 26 giugno 2020, Loretta Goggi sarà infatti una delle protagoniste di Top Dieci, in onda nel prime-time di Rai 1. Poi la vedremo anche a Domenica In in occasione della puntata che chiuderà l’edizione in corso. Nei giorni scorsi invece Verissimo ha deciso di mandare in onda una vecchia intervista della Goggi, in cui ha parlato dell’amore per Gianni Brezza, il marito che ha perso qualche anno fa e che vive ancora nel suo cuore. “La malattia l’ha portato via dai teleschermi ma non da me”, ha detto a Silvia Toffanin, “ho faticato molto ad innamorarmi di lui. E’ stata una storia degna di essere vissuta, ho capito che era davvero l’uomo per me”. A quanto pare il loro primo incontro non è andato come speravano, ma Brezza non ha mollato il colpo e ha continuato a corteggiarla. Durante il primo appuntamento, il marito della Goggi è arrivato persino a far scendere la cantante dall’auto e a lasciarla lungo la strada. “Gli ho detto che avevo una storia che non avevo chiuso come volevo”, ha rivelato, “lui aprì la portiera dell’auto e mi fece scendere, dicendomi ‘Io una donna la voglio tutta per me, non voglio una donna a metà'”.

Loretta Goggi, “Una sfida vinta contro…”

Loretta Goggi nasconde un fuoco dentro di sè: lo ha dichiarato qualche tempo fa, parlando di come in apparenza sia sempre sembrata una donna “A modino”, anche se in realtà è più che effervescente. La Goggi del resto ha già avuto modo di sconfiggere le malelingue con la sua carriera e soprattutto con il brano Maledetta Primavera. “È una sfida vinta contro quelli che pensavano fossi adatta solo a cantare marcette”, ha detto tempo fa a Rolling Stone, “come tutte le showgirl dell’epoca. Andare a cantare – sul serio! – sul palco più importante e vedere il pubblico della galleria dell’Ariston – non quelli in platea che generalmente sono personaggi o addetti ai lavori – lì è stata la mia vittoria. Io Sanremo l’ho vinto. Maledetta Primavera è una medaglia per me“. Ecco perchè non le dà fastidio che venga ricordato questo brano in particolare quando si parla del suo repertorio, nonostante abbia interpretato diverse canzoni, coem Io nascerò e L’aria del sabato sera. La sua personalità poi si è fatta sentire in un’epoca televisivamente maschilista e a sconvolgere persino l’opinione pubblica finendo sulla copertina di Playboy. “E pensare che all’apparenza sembro tutta a modino”, ha sottolineato, “dentro sono aperta alle sensazioni, alle emozioni. Mi butto nel nuovo, cerco di non stare sulla stessa linea. Diciamo che sono rock, anzi hard rock”.



