Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta/ Lui: “piaciuta al primo sguardo, c’è stata una connessione”

Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius

Loris Karius è il fidanzato di Diletta Leotta, ma presto sarà anche il marito. La coppia, infatti, è pronta al matrimonio che si celebrerà in estate! Una notizia che è arrivata all’improvviso poco dopo la nascita di Aria, la prima figlia della giornalista conduttrice. “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!” – ha detto la Leotta sui social annunciando ai fan e follower di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno.

Non solo, la Leotta ha invitato tutti a prestare attenzione a quando si è felici: “quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. Un grande amore quello nato tra i due che nel mese di giugno convoleranno a nozze in Sicilia.

Loris Karius e l’amore per Diletta Leotta: ecco com’è nato tutto, lui confessa “non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra il fidanzato di Diletta Leotta, Loris Karius, e la presentatrice che nei prossimi mesi diventeranno marito e moglie. Dopo aver accolto lo scorso 16 agosto la prima figlia Aria, Loris e Diletta stanno organizzando il giorno del loro matrimonio. Un amore nato quasi per caso come ha raccontato il calciatore in una lunga intervista rilasciata dalle pagine del Corriere della Sera: “non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi, ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque”.

Il calciatore è rimasto colpito dal sorriso di Diletta e dal suo carattere: “è sempre positiva e sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene”. Anche Diletta ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per lui: “la sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: “Ho incontrato l’uomo della mia vita”. Stessa storia per il fidanzato di Diletta Leotta, Loris Karius: “mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. Il primo incontro è stato naturale, siamo capitati casualmente nello stesso locale. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo”.











