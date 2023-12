LORIS KARIUS, FIDANZATO DILETTA LEOTTA/ “È un papà stupendo. Matrimonio? Ora ci concentriamo su Aria”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Diletta Leotta ha raccontato le emozioni di diventare mamma per la prima volta. Un momento reso ancor più meraviglioso dal suo compagno, Loris Karius: “Non so quando si realizza di essere mamma, è un sentimento incredibile. Mi escono le lacrime solo se mi fa un sorriso. – ha spiegato la conduttrice – Tornare a casa con lei è stato un momento molto bello.”

E sul compagno ha aggiunto: “Ha fatto tutto Loris i primi giorni, si è preso cura di me e di Aria. È un papà stupendo, hanno già un legame incredibile, poi è uguale a lui, occhi azzurri, stesso sguardo dolce. Il matrimonio? È un sogno, però vogliamo goderci Aria ora.” ha infine chiarito. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Loris Karius è il compagno e fidanzato di Diletta Leotta. Dal loro amore è nata la prima figlia della conduttrice sportiva: si chiama Aria. Un grande amore quello nato tra la bellissima giornalista sportiva e il portiere del Newcastle, ex Liverpool. Proprio lo sportivo e campione di calcio dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come l’incontro con Diletta abbia cambiato la sua vita. “Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite” – ha dichiarato il campione dalle pagine del Corriere della Sera. Una relazione a distanza che il giocatore sta affrontando con grande forza: “parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con Face Time. Diletta appena può mi viene a trovare ma non è semplice”.

Non solo, il portiere parlando del suo futuro calcistico non nasconde la possibilità di trasferirsi a Milano, ma ha precisato: “non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta” ammette nell’intervista “Aspetto una buona opportunità di lavoro”.

L’incontro tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato del tutto casuale, ma sin dal primo instante la bellissima conduttrice sportiva ha percepito che sarebbe stato l’uomo con cui mettere su famiglia. Diletta e Loris si sono visti per la prima volta a Parigi, ma nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro. “Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare” – ha raccontato la giornalista precisando – “non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi, ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo”. La Leotta si è poi soffermato sul carattere del compagno sottolineando “ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa”.

Ma chi è il compagno di Diletta Leotta? Classe 1993, Loris Sven Karius è nato il 22 giugno a Biberach, in Germania e gioca come portiere nel Newcastle. Il calcio è stato da sempre una sua grande passione complice anche lo zampino del nonno, mentre il padre Harald ha cercato sempre di indirizzarlo verso il mondo delle motocross. Alla fine però Loris ha seguito la passione del calcio debuttando il 1° luglio del 2009 con il Manchester City. Tre anni dopo, a soli 19 anni, è diventato il portiere più giovane della Bundesliga, la versione tedesca della nostra Serie A.











