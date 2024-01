Loris Sabatucci morto in un incidente aereo in Spagna/ Youtuber si schianta in elicottero: cos’è accaduto

Loris Sabatucci, youtuber 48enne morto in Spagna in un incidente aereo: le dinamiche

Loris Sabatucci, youtuber con la passione per il volo, è morto il 30 dicembre a causa di un incidente aereo. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Deporte Conquense, poi arrivata in Italia attraverso il portale La Libertà che descrive le cause della morte: “Loris Sabatucci, 48 anni, piacentino da anni trasferitosi a Milano, è morto nella serata di sabato a causa di un incidente aereo avvenuto in Spagna, in una zona boscosa chiamata Beteta ad est di Madrid. Con lui c’era una donna di 31 anni che è rimasta ferita e trasportata d’urgenza in ospedale.”

Al momento in cui scriviamo l’articolo, è ancora attesa la conferma ufficiale della sua identità dagli esami del Dna della Guardia Civil. L’uomo sarebbe morto sul colpo, inutili dunque per lui i soccorsi e la corsa in ospedale, necessari invece per la 31enne che era al suo fianco.

Loris Sabatucci, chi era e i problemi giudiziari

Stando alle notizia, la donna infatti è ferita gravemente ed era rimasta intrappolata fra i rottami, motivo per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del del Comune di Cuenca. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in volo d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale.

Quella di Loris Sabatucci è stata una vita spericolata, vissuta nel pericolo. L’uomo in passato è finito al centro della cronaca per alcuni problemi giudiziari. Era il 2021 quando venne arrestato in Marocco per un volo clandestino, quindi con l’assenza dei necessari documenti, in elicottero sopra Tangeri. Sabatucci si è reso celebre su YouTube per essersi filmato a sfrecciare in auto, che ha portato a correre anche a 300 chilometri all’ora.











