Lory Del Santo a Pomeriggio 5/ “Antonio Zequila? Abbiamo ‘limonato’ ma è finita lì”

Cosa c’è stato tra Lory Del Santo e Antonio Zequila? Si torna a parlare del piccante argomento nel salotto di Pomeriggio 5 dopo l’incontro dei due nella Casa del Grande Fratello Vip. Zequila, dopo questo, ha infatti ammesso che con Lory c’è stato più di un bacio e la Del Santo, in studio, in qualche modo conferma le sue dichiarazioni. “La cosa è successa a Milano, il primo incontro, e non a Roma. – esordisce la regista – Quindi non so perché dica queste cose inventate.” Barbara D’Urso le suggerisce che probabilmente la parola giusta per descrivere quanto accaduto tra loro è ‘limonare’, così la Del Santo continua “Parliamo del 2005, diciamo che abbiamo limonato.. Insomma c’è stato questo appiccicamento e io ho capito subito che non era l’uomo che faceva per me.”

Lory Del Santo: “Antonio Zequila? Sono stata la sua fortuna!”

Ma il racconto di Lory Del Santo sull’incontro con Antonio Zequila e sul loro flirt non si fermano. Lei infatti spiega perché il flirt non ha avuto seguito: “Lui non mi ha affascinato a livello mentale, secondo me lui era sovra-eccitato, mi ha bussato al camerino e mi ha detto che ero il mito della sua vita. Ma a me non basta questo.” E ancora aggiunge: “Questa relazione comunque non è mai iniziata, solo che poi mi chiamava 10 volte al giorno e di questa insistenza ha fatto la sua fortuna perché quando poi l’ho detto agli autori dell’Isola dei Famosi loro me l’hanno mandato là!” Conferma, comunque, che in qualche modo le parole di lui nella Casa sono concordanti con la sua versione dei fatti.

