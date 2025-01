Lory Del Santo è una nota showgirl e attrice italiana che nel corso della sua vita ha vissuto diverse tristi vicissitudine, soprattutto nei rapporti familiari. Dall’infanzia difficile fino alla triste storia dei figli, Lory si racconterà nel corso del weekend nella trasmissione tv Rai Storie di Donne al Bivio. Lory Del Santo ha avuto quattro figli, ma purtroppo solo uno è vivo, Devin. Una delle storie tragiche riguarda la morte di Conor, figlio dell’attrice e del noto chitarrista Eric Clapton.

Il 20 Marzo 1991 moriva Conor Clapton, figlio di Lory Del Santo ed Eric Clapton, una perdita tristissima con il piccolo che venne a mancare a soli 4 anni e mezzo. Il piccolo Conor era a Manhattan, nell’appartamento con la madre, un amico e la tata e improvvisamente cadde dalla finestra nel vuoto, direttamente dal 53esimo piano di un grattacielo. Il portavoce della polizia disse solo: “E’ stato un tragico incidente”.

A quei tempi già Lory e il chitarrista non stavano più insieme ma i due andarono al Lenox Hill Hospital dopo quell’evento e furono trasportati in stato di shock assoluto. Una morte mai dimenticata e lo stesso Eric Clapton ha dedicato una celebre canzone al figlio perduto, ovvero la canzone ‘Tears in Heaven’.

Lory Del Santo e la scomparsa improvvisa del piccolo Conor Clapton: cosa è accaduto

Una storia triste e particolare che la donna ha poi raccontato durante un’intervista ai microfoni di Vanity Fair, raccontando la perdita dell’amato figlio Conor Clapton, e Lory Del Santo ricorda: “Il destino è fatto di secondi, due secondi prima e non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose non sono accadute ed è capitato che sono rimasta viva io”.

Non ci sono mai state conferme ufficiali, ma secondo le ricostruzioni fatte dalla polizia il ragazzino scavalcò una finestra lasciata aperta, e andò a finire purtroppo in strada, una tragedia che sia Lory Del Santo che Eric Clapton non hanno mai più dimenticato. La donna tempo dopo ha raccontato ciò che è successo dopo ai microfoni del Corriere:

“Vado avanti pensando che ci sono ancora. Altrimenti entri in depressione e non ne esci più. E’ come essere seppellito vivo e tu non riesci più a liberarti”. Un dramma avvenuto per un’imprudenza, il custode aveva lasciato aperto le porte e per pochi secondi il piccolo Conor Clapton ci ha lasciati prematuramente.