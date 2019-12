Lory Del Santo incinta?/ “Macchè! Il mio fidanzato Marco Cucolo si sta impigrendo!”

Che le affermazioni di Lory Del Santo facciano spesso discutere è ormai cosa ben nota. Basti pensare a quando, lo scorso marzo, a La Confessione di Peter Gomez ammise di non trovare “che ci sia niente di sbagliato concedersi sessualmente per fare carriera, se effettivamente porta poi a qualcosa”. La Del Santo stavolta torna però al centro del gossip per le voci riguardanti il desiderio di maternità. Da mesi infatti si parla della possibile nuova gravidanza della showgirl, fidanzata da tempo con Marco Cucuolo, voci che tuttavia sembrano ben lontane dal diventare realtà. Lo ha ammesso proprio Lory nel corso della chiacchierata con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a “Un giorno da pecora”. “Io incinta? Macché, io ormai sono un’osservatrice, sono una che guarda e non giudica.” ha ammesso, non senza un tocco di ironia, la Del Santo.

Lory Del Santo, nessuna gravidanza: “Marco si sta imprigrendo”

Lory Del Santo non ha evitato qualche parola sul suo fidanzato Marco Cucolo proprio in merito a questo “stop”: “Il mio fidanzato? Ormai ha quasi trent’anni, si sta impigrendo un po’…”, ha confessato. Sarebbe dunque colpa del compagno se sotto le coperte negli ultimi mesi accade ben poco. Un vero problema per la Del Santo, che da tempo sottolinea il suo desiderio di diventare mamma, magari di una bambina. Al settimanale “Nuovo” aveva infatti parlato anche della possibilità di ricorrere all’affidamento: “Non ho ancora avviato le pratiche perché devo capire bene come fare, però mi piacerebbe davvero occuparmi di una bambina”. Vedremo nei prossimi tempi come si evolveranno le cose e se Marco replicherà alle affermazioni della sua compagna.

