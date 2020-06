Lory Del Santo: “Marco Cucolo ha detto no a Temptation Island”/ “Non ama mostrarsi”

Lory Del Santo, in un’intervista rilasciata a Novella2000, è tornata a raccontare del rapporto col fidanzato Marco Cucolo. Un elemento importante in un rapporto è, secondo la regista, la gelosia. Eppure tiene a chiarire che “La gelosia come seme del possesso c’è sempre quando si vuole bene, ma anche ‘guardandosi a vista’ si può volare alto in praterie diverse. Quindi è meglio scegliere il relax, essere fatalisti”. Così parla del rapporto con Marco e del perché ultimamente sia assente dalla tv, nonostante lei sia invece sempre una grande protagonista. Pare infatti che la coppia abbia rifiutato la proposta di partecipare a Temptation Island 2020 proprio a causa di Marco. “Lui ama apparire, ma fa difficoltà a inserirsi nei talk bizzarri, sfrontati e selvaggi. – ha chiarito da Del Santo, per poi aggiungere – Se invece gli viene fatta una domanda diretta, lui risponde, anche con ironia.”

Marco Cucolo lontano dalla tv. Lory Del Santo “Mi sta bene”

Eppure il fatto che Marco Cucolo non sia così avvezzo al mezzo televisivo non sembra dispiacere a Lory Del Santo. Infatti ammette: “Mi sta bene così. Uno troppo arrivista rovina tutto, può nascere competizione, il partner può volerti scavalcare, dimostrare che riesce a uscire dalla tua ombra… Purtroppo ho già provato questa esperienza”. Ma come trascorreranno, dunque, le vacanze estive lei e il suo fidanzato? Alle pagine di Novella2000 la Del Santo ha dichiarato: “Avevamo un biglietto per Los Angeles che è stato annullato, allora ne ho fatto uno per Miami, ma che proprio ieri è stato anch’esso annullato, insomma, chi lo sa cosa accadrà. Vivo giorno per giorno che è meglio“, ha così concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA