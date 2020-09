Lory Del Santo stuzzica Barbara D’Urso: “Sono più giovane di te”/ Lei: “Sei sicura?”

Si stuzzicano a vicenda Barbara D’Urso e Lory Del Santo nel salotto di Pomeriggio 5. La conduttrice annuncia in diretta che oggi, 28 settembre, è il compleanno della Del Santo e a lei fa gli auguri, chiedendole poi l’età. A questo punto l’ospite la stuzzica: “Io credo di essere più giovane di te!” La D’Urso sorride, poi replica: “Sei sicura? Guarda che ci vuole poco ad essere più giovane di me, perché sono sempre quella che ha più anni di tutti. Quanti ne hai visto che sei più giovane?” chiede allora, ma Lory accenna alla sessantina senza entrare nello specifico “Sei punto…”. “Sei punto quanto? – incalza allora la conduttrice – Perché mi sa che non sei più giovane di me ciccia!” Poi ricorda a tutti la sua età: “Io dico sempre la verità, io sono orgogliosissima dei miei anni, sono una grandissima gnocca e perché dovrei nascondermi? E le donne devono dire la loro età! Io ne ho 63! Tu quanti nei hai?”

Barbara D’Urso pizzica Lory Del Santo: la differenza d’età con Marco Cucolo

A questo punto, Lory Del Santo confessa di avere 62 anni: “Allora sei più giovane di me!”, risponde Barbara D’Urso. “Si vede!” ironizza la regista. Ma la conduttrice torna a pungere, ricordando la differenza d’età tra la Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. “E il tuo fidanzato quanti anni ha in meno a te?” Anche qui l’ospite rimane sul vago, dichiarando di non ricordarlo con precisione. Poi ammette “Circa 30 anni”. “Dunque 62, lui dovrebbe avere 32 anni?” Ma qui esce fuori la verità: “In realtà lui ne ha compiuti 28!” dichiara Lory, beccandosi infine i complimenti della D’Urso “Ci penserò anch’io”, conclude.



