Lotteria degli scontrini, numeri vincenti 28 luglio/ Codici estrazione settimanale

È tornata, come ogni giovedì, l’estrazione per la Lotteria degli Scontrini 2022: in molti non vedono l’ora di scoprire i 15 codici settimanali che sono stati sorteggiati il 28 luglio 2022 per premiare altrettanti vincitori che hanno effettuato i propri acquisti nella settimana precedente. Il concorso è ormai giunto alla sessantesima edizione.

I codici relativi ai biglietti vincenti sono stati pubblicati come di consueto nel documento pdf scaricabile sul portale della Lotteria degli Scontrini. Coloro che dimenticheranno di controllare da sé, tuttavia, verranno comunque informati dall’Agenzia delle Dogane. Essi riceveranno infatti una mail per posta elettronica certificata (PEC) oppure una raccomandata. Avranno tempo 90 giorni dalla ricezione per richiedere il premio assegnato, viceversa lo perderanno.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, NUMERI VINCENTI 28 LUGLIO: I PREMI

In palio per coloro che avranno i numeri vincenti dell’estrazione settimanale del 28 luglio 2022 della Lotteria degli Scontrini, è bene ricordarlo, ci sono 15 premi da 25 mila euro per coloro che hanno acquistato nell’ultima settimana col proprio codice personale e 5 mila euro per gli esercenti che invece hanno emesso gli scontrini. Alle estrazioni mensili vengono invece assegnati 20 premi: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti; 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Con l’estrazione annuale infine viene assegnato il super premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da 1 milione di euro per l’esercente.

Per verificare se e quanto hai vinto, è sufficiente accedere all’area riservata del portale lotteriadegliscontrini.gov.it attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS: lì troverai eventuali premi nonché la data entro cui richiederli.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, NUMERI VINCENTI 28 LUGLIO: I 15 CODICI DELL’ESTRAZIONE SETTIMANALE

Ecco i 15 codici vincenti settimanali della Lotteria degli Scontrini per l’estrazione del 28 luglio 2022:

1207-0113 99MEX041707;

1392-0045 53SNS300874 10920012;

1092-0011 3BSDP001065 04570004;

1439-0205 53SNS300296 03210003;

0662-0134 88S25000405 80760017;

1437-0161 53SNS301389 04080002;

1400-0122 53SNS300792 10680022;

1411-0034 53SNS300801 20290015;

1123-0132 3BIWB007042;

0682-0037 53SNS305514 00710004;

0854-0311 53SNS301200 65260002;

1379-0019 99SEA002654 00600024;

1117-0059 96SRT000949 13250008;

1014-0100 53MN2018481;

1036-0169 99MEY050304.

