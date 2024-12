AUGURI SANTA LUCIA 2024, FRASI E LA “LEZIONE” DEL PAPA

Tra i tanti modi per celebrare Santa Lucia 2024 c’è senza dubbio l’invio di messaggi di auguri, sotto forme diverse, ma con il comune obiettivo di condividere un pensiero su colei che per la tradizione diffonde luce in questa giornata di festa. Ma c’è anche qualcosa di più, in questa giornata così vicina a Natale, giorno in cui è diventata tradizione scambiarsi i doni. Proprio a Santa Lucia, infatti, in molte zone anche d’Italia, i bambini buoni ricevono, oltre ad auguri, pensieri e dolciumi, anche – per l’appunto – regali.

E per capire lo spirito degli auguri a Santa Lucia di questo 2024 basta ascoltare Papa Francesco, che racconta come Lucia ci mostri la vita come dono, vissuto nella forma più estrema. E ricordando le parole di Gloria Riva:

“Lucia scendeva nelle catacombe a curare gli infermi recando una luce sulla testa per poter camminare nel buio”. Santa Lucia, 13 dicembre 2024/ Oggi si celebra la festa più sentita prima del Natale

Della sua personalità di Lucia e del dono ci parla il nome stesso della Santa:

“Una persona è ‘luminosa’ nella misura in cui è un dono per gli altri.”,

ha affermato Bergoglio con una lezione utile anche per gli auguri Santa Lucia 2024. Non si tratta semplicemente di fare auguri Santa Lucia 2024, ma anche di dare senso alle parole e valore all’esempio della Santa.

AUGURI SANTA LUCIA 2024, PROVERBI E TRADIZIONE

Tra le citazioni possiamo includere Fabrizio Caramagna, personalizzabile, perché quel che conta è spiegare che non bisogna soffermarsi sulla quantità presente in un bicchiere, se è mezzo pieno o vuoto, ma pensare alla luce che è presente nel bicchiere. Ma per gli auguri Santa Lucia 2024 possiamo ispirarci anche alla tradizione, quindi tra le frasi di auguri ci sono pure i proverbi che possono fare al vostro caso.

“Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia” e “Da Santa Lucia a Natale, il dì allunga una passo di cane”.

Il nesso con il Natale negli auguri per Santa Lucia è evidente:

“Amore, gioia e serenità risplendano su di voi e vi spianino la strada per un felice Natale”.

I CONSIGLI PER GLI AUGURI SANTA LUCIA 2024

Dunque, questa selezione di frasi vi consente di scegliere con cognizione di causa le parole giuste da mandare ad amici e parenti, soprattutto se tra i vostri destinatari ci sono persone con una fede profonda e per le quali questa giornata riveste una grande importanza. In questo modo farete sentire la vostra vicinanza e coglierete l’occasione per un momento di condivisione di grande valore, che può consentirvi di rinsaldare rapporti e legami.