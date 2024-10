La fortuna – ci piacerebbe partire da qui oggi – è tornata a colpire con tutta la sua forza nell’ultima estrazione congiunta di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che lo scorso martedì 15 ottobre 2024 ha visto assegnare per la seconda volta nell’arco dell’ultimo anno il milionario jackpot superenalottifero che è (di fatto) tra i premi in assoluto più ambiti dai tantissimi giocatori dei concorsi Sisal: chissà che sia l’avvio di una nuova fase che da qui alla fine dell’anno vedrà assegnare milioni e milioni di euro; e il punto di partenza non possono che essere i concorsi serali che si terranno – come sempre – alle 20 in punto!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 17 ottobre 2024: numeri vincenti e simboli

Seppur siamo certi che vogliate sapere tutti – carissimi lettori – quale cifra si è portato a casa il fortunatissimo vincitore superenalottifero, prima di arrivarci ci teniamo a dare il giusto spazio anche al Lotto e al 10eLotto che martedì hanno donato più di 15 milioni di euro nel nostro bel paese: il bottino singolarmente più alto valeva ben 64mila euro vinti nel torinese con sei ambi, quattro terni e una quaterna nel primo dei due giochi, ai quali si uniscono (ovviamente al secondo posto della classifica) anche i 30mila portati a casa dal giocatore calabrese che ha indovinato 8 numeri e l’opzione ‘oro’.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni, 10eLotto e Simbolotto di oggi, Martedì 15 Ottobre 2024

Superenalotto n. 165 del 17/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 166 del 17/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 166 del 17/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

AZZERATO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: VINTI PIÙ DI 89 MILIONI DI EURO LO SCORSO MARTEDÌ

L’attesissimo momento dedicato al Superenalotto è – finalmente – arrivato ed è ora di annunciarvi che martedì il jackpot vinto valeva esattamente 89 milioni e 221mila 270 euro centrati in quel di Riva del Garda: come anticipavamo prima è il secondo bottino milionario vinto quest’anno (dopo quello record da 101,5 milioni dello scorso 10 di maggio), nonché del 131esimo nei 27 anni di questo concorso con un totale che ha abbondantemente sfondato la soglia dei 5 miliardi vinti; mentre la conseguenza è che questa sera il jackpot varrà ‘solamente’ 17,7 milioni trovandosi appena all’inizio della sua infinita scalata.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 15 Ottobre 2024

LA SMORFIA NAPOLETANA A SOSTEGNO DELLA LOTTA CONTRO LA FAME: I NUMERI DI OGGI

Passiamo – infine, e come sempre – il testimone alla Smorfia Napoletana che vi accompagnerà tra queste righe alla scoperta di una combinazione di numeri che voi (nel caso in cui ovviamente vi servissero) potrete usare per le schedine odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: dovremmo partire dai numeri, ma preferiamo le notizie ed oggi abbiamo scelto la ricorrenza – celebrata ieri – della Giornata mondiale dell’alimentazione.

I numeri smorfieschi propriamente intesi sono solamente cinque, divisi tra la tripletta 35-84-7 (che, storpiando leggermente, simboleggia proprio le parole ‘Giornata mondiale dell’alimentazione‘) e la coppia 15-16 che ricorda lo scopo di questa ricorrenza, ovvero sensibilizzare sul tema della fame e della carenza di cibo per milioni di persone in tutto il mondo; ma di contro potrete anche aggiungere numeri come il 45 per l’edizione della ricorrenza, il 79 per il primo anno in cui si tenne o anche il 10 per il mese di ottobre.