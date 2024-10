Si riaprono (per la 164esima volta nel solo 2024) le danze con il Lotto – sempre seguito dal Simbolotto -, il 10eLotto e il Superenalotto che proprio nella serata di oggi, martedì 15 ottobre 2024, torneranno tra noi a donarci i loro ricchissimi premi, jackpot e bottini vari: forse non serve neppure dirlo, ma vi ricordiamo che il vostro tempo scadrà esattamente alle ore 19:30 quando non potrete più piazzare nessuna scommessa per i concorsi di oggi e dovrete limitarvi – ovviamente con le dita incrociate – ad attendere pazientemente le ore 20 che ci porteranno alla scoperta di tutte le combinazioni vincenti!

Per ingannare la lunga attesa che ci separa dall’appuntamento con la Dea Bendata ci piace sempre parlarvi dei premi più alti dell’ultima estrazione e che oggi ci porta innanzitutto in quel di Bari per un bottino incredibile da ben 100mila euro vinto grazie ad un ottimo ‘9’ centrato nel concorso 10elottifero lo scorso venerdì; per poi fare tappa tra Roma e Napoli per una duplice vincita da 50 e 45mila euro segnata – nuovamente – tra il 10eLotto e il Lotto, il tutto suggellato da un totale che ha superato i 18 milioni di euro!

Superenalotto n. 164 del 15/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 165 del 15/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni e Lotto n° 165 del 15/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

CON IL LOTTO QUESTA SERA TORNA ANCHE IL SIMBOLOTTO: COS’È E COME FUNZIONA

La serata – insomma – potrebbe presto rivelarsi portatrice di numerose ricchezze per i tanti tra voi carissimi lettori che decideranno di tentare una volta per tutte un colpaccio miliardario e tra i tanti appuntamenti serali vi ricordiamo che non mancherà neppure l’amatissimo Simbolotto: un concorso assolutamente gratuito aperto a chiunque giocherà al Lotto e che potrebbe permettervi di vincere una cifra variabile tra il singolo euro e ben 2 milioni. Per partecipare state solamente attenti a scegliere la ruota lottifera romana e ricordatevi – soprattutto – che la vostra combinazione di simboli sarà sorteggiata dal sistema ed assegnata a voi in modo automatico.

IL SUPERENALOTTO DI OGGI VOLA OLTRE GLI 89 MILIONI DI EURO DI JACKPOT

Ci siamo soffermati a lungo sul trio lottifero ed ora non ci resta che parlarvi anche del Superenalotto che – come sempre – porterà al vostro cospetto un jackpot milionario che potrete portarvi a casa (per così dire) semplicemente indovinando tutti e 6 i numeri fortunati serali al costo di un misero euro che vi priverà – al più – di una pausa caffè al bar: il valore del montepremi oggi è di ben 89,2 milioni di euro che sono sempre accompagnati dalla bellezza di altri 11 premi minori che lo scorso venerdì oscillavano da un minimo di 5 euro ad un massimo di più di 40mila per chi ha indovinato una combinazione tra il solo numero stella e quella da 5 punti.

LA MALATTIA DEI VAMPIRI E I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: I NOSTRI SUGGERIMENTI

Parola – infine – alla Smorfia Napoletana che anche oggi ha già preparato per tutti voi carissimi giocatori indecisi sulle schedine dei concorsi di oggi una combinazione fortunata basata su una singolare notizia che sta facendo il giro del web in queste ore: ci riferiamo – ed occhio ai numerini per la scommesse tra parentesi – alla donna (21) americana (89) che ha scoperto di soffrire della particolarissima malattia (19) del vampiro (36) che le causa una fortissima intolleranza (81) all’aglio (3) e che secondo alcuni storici potrebbe essere alla base del mito occidentale dei mostri (6) succhia sangue (13) con l’ipotesi che ne soffrisse Vlad III di Valacchia.