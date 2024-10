Si riapre la sempre partecipatissima settimana dedicata ai sorteggi del Lotto con una nuova estrazione che proprio questa sera – ovviamente martedì 22 ottobre 2024 – potrebbe far piovere nuovi ricchissimi premi sulla testa di qualche fortunato tra voi carissimi lettori, anche – se non soprattutto – grazie all’appuntamento fisso che include anche il Superenalotto e il 10eLotto: in altre parole, le opportunità di vincita saranno addirittura triplicate (o quadruplicate se consideriamo la versione ‘extra’ dell’ultimo tra i giochi che abbiamo citato), senza dimenticare che tutti e tre gli appuntamenti si ripeteranno anche giovedì, venerdì e sabato!

Prima di entrare nel vivo degli appuntamenti di oggi, vale la pena ricordare che ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana che si è rivelata molto più ricca del previsto, con un martedì che ha regalato un nuovo jackpot milionario e un sabato – il 19 ottobre 2024 – che nei soli Lotto e 10eLotto ha regalato ben 22 milioni di euro: grazie alle 11 ruoti nazionali in Sicilia e Lombardia sono stati vinti – rispettivamente – 86.250 e 81.125 euro, ai quali si aggiungono alti 30.170 euro vinti sull’isola grazie al gioco con i 10 numeri protagonisti.

SI RIAPRE LA CORSA SETTIMANALE DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO DOPO L’AZZERAMENTO DELLO SCORSO MARTEDÌ

Ottimi anche i risultati del Superenalotto dello scorso sabato che su un totale di 4,2 milioni di euro hanno permesso – da un lato – a tre giocatori di portarsi a casa più di 63mila euro l’uno e – dall’altro – altri 40mila per due fortunati: nel primo caso è stata centrata la combinazione da 5 numeri sui sei classici, mentre nel secondo si trattava di 4 numeri con l’aggiunta del ricchissimo SuperStar (ovvero il numero extra ‘Stella’); ma è chiaro che nessuno è riuscito a portarsi a casa l’ambitissimo jackpot volato fino ad una quota di ben 20,7 milioni che pian piano si avvicinano ai quasi 90 milioni vinti – che dicevamo già poche righe fa – lo scorso martedì!

LA SMORFIA NAPOLETANA APPRODA A ROMA PER IL FESTIVAL DEL CINEMA: QUALI SONO I NUMERI DI OGGI?

Lasciando infine la parola alla Smorfia Napoletana – senza perdere troppo tempo in preamboli che conoscete benissimo – ci dobbiamo spostare in quel di Roma (88) per esplorare assieme l’appuntamento annuale fisso con il Festival (84) – da alcuni chiamato festa (2) – del cinema (41) italiano: i quattro numeri che trovate tra parentesi sono i primi da cui partire per le schedine di 10eLotto e Superenalotto; ma vi aggiungiamo anche la sequenza 48-35-6-11-60 legata a parole tipiche dell’ambiente cinematografico come film, attori, pellicole e red carpet!