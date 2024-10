Con l’inizio di una nuova settimana – esattamente la penultima di ottobre, con un 2024 che pian piano si avvia verso la sua conclusione – non potevano che riaprirsi anche tutti i classici concorsi lottiferi, sempre seguiti dal fedelissimo Simbolotto che ogni settimana con i suoi premi gratuiti cerca di ritagliarsi una piccola parte in questo lungo film che la Dea Bendata mette in scena ogni settimana: per conoscere i simbolotti di oggi – d’altronde, come sempre accade – dovremo attendere almeno fino alle ore 20, dando innanzitutto il tempo al Lotto di fare il suo spettacolino sulle 11 tappe nazionali che impiegherà giusto una manciata di minuti dopo lo scoccare di quell’orario!

La cosa più interessante da cui ci piacerebbe partire (e non preoccupatevi che poi vi ricorderemo anche come si fa a giocare) sono i premi vinti nel Simbolotto la scorsa settimana – lasciando da parte le categorie di vincita minori, che comunque sono migliaia e migliaia settimanali – dato che sui quattro concorsi sono state indovinate ben tre cinquine: la prima di martedì dal valore di ben 35mila euro, la seconda venerdì da 15mila e l’ultima sabato scorso da 20mila; portando il totale annuale a 56 cinquine del Simbolotto indovinate!

COME SI GIOCA AL SIMBOLOTTO? TUTTE LE REGOLE A PARTIRE DALLA SCOMMESSA NEL LOTTO

Ma cosa bisogna fare per portarsi a casa quei bellissimi (e certamente importanti dal punto di vista economico) premi di cui vi abbiamo appena parlato? La risposta ovvia è: giocare al Simbolotto; mentre quella più articolata ed approfondita parte dal Lotto per ricordare a tutti voi aspiranti giocatori che la primissima cosa da fare è scegliere una combinazione da giocare sulla ruota di Roma: quest’ultima non è fissa, ma cambia ogni 30/31 giorni seguendo tutte ed 11 la tappe nazionali del Lotto e portandoci – allo scoccare del primo novembre – nella bellissima Torino!

Giocata la combinazione del Lotto – vi costerà un minimo di 1 euro, ma incrementabili di 50 centesimi per volta fino ad un massimo di 200, a vostra completa scelta – ed ottenuta la schedina noterete che ci saranno disegnati anche cinque simboli: quella è la vostra scommessa del Simbolotto che – l’avrete intuito – vi sarà assegnata direttamente dal sistema senza lasciarvi alcuna libertà di scelta o modifica; ma con la buonissima notizia che non dovrete spendere nulla in più oltre al costo del Lotto!