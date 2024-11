A CHIUDERE LA SERATA DI CONCORSI IL LOTTO E IL 10ELOTTO: TUTTE LE COMBINAZIONI FORTUNATE

Passata la boa milionaria del Superenalotto che speriamo abbia nascosto una milionaria sorpresa per uno tra voi carissimi giocatori, ora la palla passa al Lotto e al 10eLotto che con le loro numerose sequenze vincenti potrebbero avere in serbo una seconda sorpresa ricchissima: occhio alle sequenze classiche, ma anche alle varie declinazioni aggiuntive, tra la versione ‘extra’ del secondo concorso, oppure i tre numeri ‘oro’ che ritornano in entrambi gli appuntamenti!

Prima di procedere oltre ci teniamo sempre ad invitarvi a non soffermarvi al nostro sito, prendendovi tutto il tempo necessario (avrete almeno una 90ina di giorni prima della scadenza della schedina) e controllando – per sicurezza – anche altri portali come quello ufficiale dei giochi, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma entrando subito nel vivo dei concorsi, eccovi tutti i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto di oggi!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 178 del 7/11/2024

07 – 13 – 18 – 21 – 24 – 25 – 27 – 29 – 32 – 33 – 40 – 42 – 44 – 47 – 53 – 54 – 56 – 58 – 68 – 90

NUMERO ORO:29

DOPPIO ORO:29 – 53

EXTRA: 02 – 09 – 11 – 16 – 20 – 35 – 45 – 46 – 51 – 60 – 65 – 66 – 71 – 75 – 77

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 178 del 7/11/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 29 53 40 66 46 CAGLIARI 13 68 07 71 35 FIRENZE 27 32 51 16 22 GENOVA 42 07 18 60 67 MILANO 56 18 65 20 27 NAPOLI 21 25 11 02 77 PALERMO 24 44 51 32 74 ROMA 18 90 54 09 77 TORINO 54 47 58 77 44 VENEZIA 58 33 75 45 51 NAZIONALE 05 72 26 42 16

INIZIA LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: ECCO I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Scattate le ore 20 è arrivato il momento di scoprire – finalmente – i numeri vincenti di oggi del Superenalotto che potrebbero avere in serbo per qualcuno tra voi carissimi giocatori una qualche ricchissima sorpresa che potrebbe portare nelle vostre tasche (o meglio, nel vostro conto corrente) la bellezza di 27,7 milioni di euro: questo – infatti – è il valore del jackpot in palio oggi che è stato azzerato poco meno di un mese fa continuando da quel momento a crescere nella sua infinita corsa milionaria!

In caso di vincita vi ricordiamo che per incassare – in base alla cifra – dovrete recarvi o nella più vicina ricevitoria Sisal (possibilmente quella in cui avete giocato), oppure per le somme più importanti in una qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo; ovviamente portando con voi la schedina vincente e un qualche documento identificativo. Detto questo, eccovi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, e – nella speranza che si rivelino fortunati per qualcuno tra voi – vi auguriamo buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 177 del 07/11/2024

Combinazione Vincente

50 81 84 75 68 1

Numero Jolly

8

Superstar

25

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO L’ESTRAZIONE: STA ARRIVANDO!

In questa concitata settimana di novembre in cui non si fa altro che parlare delle elezioni americane, proprio nella giornata di oggi – giovedì 7 novembre 2024 – a portare una venata (magari ricca) di aria fresca ci penseranno i sempre apprezzatissimi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: occhi – dunque – puntati su premi e jackpot, ma partendo dagli immancabili numeri fortunati che dovrete indicare nelle vostre schedine seguendo le sempre identiche regole dei tre giochi entro e non oltre le 19:30 in cui si chiuderanno definitamente le scommesse e inizierà la lunga corsa verso i numeri vincenti di oggi!

Partendo con un piccolo viaggio nel passato, è interessante notare che questa prima settimana novembrina è iniziata con il botto donando – tra lunedì 4 e martedì 5 – alcuni incredibili premi: è il caso (tra gli altri) di quel singolo colpo da 52.583 euro che ha reso sicuramente felice il fortunato vincitore residente in quel di Botricello – alle porte di Catanzaro -; ma anche (seppur ben più in basso nella classifica) dei 18mila vinti grazie ad un 4 nel 10eLotto segnato a Venezia.

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO SI PUÒ VINCERE NELLA GIORNATA DI OGGI?

E per quanto riguarda il Superenalotto? Anche in quest’altro gioco che ha il milionario jackpot come protagonista assoluto nella giornata di martedì si sono visti uscire un paio di premi veramente ricchi come quei 148mila euro che ha vinto l’unico giocatore che ha individuato cinque dei sei numeri vincenti, seguito da altri due bottini da 43mila euro l’uno e dal altri 56 dal valore di 3mila e 500 euro; il tutto – però – con la pesantissima assenza del jackpot che nel frattempo ha avuto modo di crescere fino all’importante soglia (che rappresenta ovviamente il valore in palio oggi) dei 27,7 milioni di euro!

IL VINCITORE DELLE ELEZIONI USA E LA SMORFIA NAPOLETANA: QUALI SONO I NUMERI ODIERNI

Parola – da ultima – alla Smorfia Napoletana che in questo ennesimo viaggio tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto ha pronta per tutti voi carissimi giocatori la sua immancabile sequenza dedicata all’attualità: come dicevamo già in apertura nell’ultimo periodo il mondo sembra essersi fermato per le elezioni americane e proprio per questo abbiamo deciso di soffermarci sul simpatico video del cucciolo di ippopotamo Moo Deng che ha indovinato – mangiando un cesto di frutta – la vittoria di Donald Trump.

Tra i numeri non possiamo che partire dalla coppia 68-78 che rappresenta l’accoppiata di parole ‘elezioni’ e ‘vincitori’, per poi lasciare il giusto spazio al 5 dell’ippopotamo che ben si accompagna al 2 del cucciolo; ma chi non fosse ancora soddisfatto potrebbe anche optare – entrando ancora di più nel dettaglio della notizia – per il 52 del cesto di frutta scelto dal paffuto cucciolo, per il 27 di ‘indovinare’ ed – infine – per il 75 dell’imprenditore che ci rimanda a Donald Trump.