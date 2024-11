È arrivata anche questa sera l’ora – ovvero le 20 in punto, come ogni sera – di scoprire i simboli vincenti del Simbolotto che troviamo sempre al fianco del Lotto nel suo lungo viaggio nazionale, in questo caso (e per tutto novembre) abbinato alla ruota di Torino: con gli occhi puntati sui simboli, noi ci teniamo come sempre ad augurarvi un sentitissimo buona fortuna nella speranza che questa sera la Dea Bendata apponga su di voi cari lettori la sua ricca e fortunata mano!

Senza dilungarci troppo a lungo vi ricordiamo giusto al volo che in caso di vincita potrete incassare il premio che vi spetta anche nel caso fortuito in cui la collegata scommessa del Lotto si riveli infruttuosa; fermo restando che comunque dovrete conservare l’intera schedina per portarvelo a casa, conservata nel migliore dei modi! Eccoci – dunque – al momento più importante della serata, ovvero i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Forbici (39), Quadro (40), Prigione (44), Nacchere (36), Natale (25).

Ad accompagnare il Lotto di oggi – ovviamente giovedì 7 novembre 2024 – ci sarà come sempre il tradizionale ed apprezzatissimo appuntamento con il Simbolotto che da diversi anni a questa parte è diventato un fidato ed immancabile compagno di viaggio dell’estrazione lottifera: a chi non lo conoscesse – infatti – diciamo subito che si tratta di una vera e propria ‘mini’ versione extra dell’amato e più partecipato tra i tanti giochi, ma che si basa eccezionalmente sui simboli (e da qui il nome di Simbolotto) tradizionali della Smorfia Napoletana invece che sui classici numeri che tornano simili in tutti gli altri concorsi a premi promossi da Sisal sul nostro bellissimo territorio.

IL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Rimanendo al fianco di voi lettori che potreste non conoscere il Simbolotto e avete voglia di tentare proprio oggi la fortuna, vogliamo lasciarvi le semplicissime regole di questo divertente e coloratissimo gioco: ricollegandoci a quanto detto poco fa quando abbiamo citato il concorso lottifero, la primissima cosa che dovete tenere a mente è che per giocare la Dea Bendata vi richiederà innanzitutto di piazzare una scommessa nel Lotto scegliendo – tra le 11 disponibili – quella di Torino; ma tenendo anche a mente che non si tratta di un aspetto fisso dato che di mese in mese la ruota ‘prescelta’ cambierà scorrendole tutte in un viaggio lungo 12 mesi.

Fatto questo – ed ovviamente scelta la cifra che volete giocarvi – parteciperete anche automaticamente al Simbolotto con una sequenza che sceglierà per voi in automatico il sistema, ma (al contempo) senza richiedervi alcuna puntata aggiuntiva nell’unico gioco Sisal che possiamo tranquillamente definire gratuito: seppur dovrete scommettere una qualsiasi cifra nel Lotto – infatti – con una sola puntata parteciperete ad entrambi i concorsi aumentando di parecchio le vostre possibilità di vincita e – soprattutto – il bottino che potreste potenzialmente portarvi a casa!