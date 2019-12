LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 148/2019. La Dea Bendata potrebbe riservare delle nuove sorprese, soprattutto se consideriamo i dati del precedente concorso. Agipro News ci informa che la statistica ufficiale premia in particolare il Lotto e un giocatore di Bitonto, in provincia di Bari, grazie ad un premio da più di 623 mila euro realizzato con una quaterna, quattro terni e sei ambi su Bari. Seconda posizione invece per Campi Salentina, nel Leccese, con un bottino da 189 mila euro, mentre Bari registra una combinazione vincente da 125 mila euro. A breve distanza e nella provincia di Lecce, un appassionato di Campi Salentina che si porta a casa 124 mila euro, mentre Bari ritorna protagonista con un’altra vincita da 62 mila euro e Grottaglie, in provincia di Taranto, premia un appassionato con 50 mila euro. Meno eclatanti le vittorie del 10eLotto, ma comunque sempre interessanti. Sul podio troviamo Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi, con un bottino da 10 mila euro imbroccato grazie ad un 9 Doppio Oro. In seconda posizione una tripletta azzeccata ad Alcamo, in provincia di Torino, dove è stato realizzato un 9, a Milano con un 5 Oro e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, con un altro 9. La vincita invece ammonta a 20 mila euro, mentre il montepremi annuale sfiora i 4,2 miliardi di euro e il bottino dell’ultimo concorso supera i 27 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo in pista con un bottino da 43,7 milioni di euro. Il montepremi più atteso del concorso sarà fra i presenti di oggi oppure di nuovo fra gli assenti? Lo scopriremo pochissimo, ma prima di assistere all’estrazione di stasera, rivediamo la statistica dello scorso sabato. Crollo per la maggior parte delle quote, che vedono in testa il 4+ da quasi 31 mila euro, centrato da sette vincitori. Segue il 5 con più di 19 mila euro destinato a 12 giocatori, mentre 2.469 euro è il bottino che il 3+ consegna a 158 partecipanti. Passiamo quindi al 4, del valore di 309,08 euro, indovinato da 756 fortunelli. Prosegue il 3 con 24,69 euro e 28.385 vincitori, mentre il 2 premia con 5 euro i possessori di 439.557 tagliandi vincenti. Infine abbiamo il 2+ da 100 euro, imbroccato da 2.400 giocatori, mentre 15.444 per i vincitori dell’1+, del valore di 10 euro. Ultima posizione per i 5 euro dello 0+, che regala il bottino a 31.696 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I giocatori del SuperEnalotto sono in attesa di scoprire se il Jackpot e la sestina vincente verranno realizzati nell’estrazione di oggi. Una bella impresa per tutti gli appassionati della Sisal, che di sicuro stanno pensando e sognando anche il momento della vincita. Cosa fare del bottino appena centrato? Quale progetto scegliere per inaugurare la vittoria? La nostra Rubrica ha già pronta una soluzione per voi, soprattutto se siete indecisi sui passi da compiere. Abbiamo scelto fra le iniziative di KickStarter un’idea destinata ai nuotatori, amatoriali e professionisti. Galerdo è il primo assistente vocale ideato per chi ama la piscina e il nuoto, in grado di fornire dettagli sulla distanza, il tempo trascorso e persino trasmettere musica. Niente è impossibile con Galerdo, da posizionare sotto la cuffietta per poter avere le mani completamente libere. Leggero e di piccole dimensioni, il dispositivo è resistente all’acqua e comunica con il nuotatore grazie agli appositi auricolari. Il goal da realizzare in 24 giorni è invece di 9 mila euro circa, ma i sostenitori hanno già versato contributi per un valore di oltre 17 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Lotto ci attendono: ancora poche ore di tempo prima che la nuova estrazione abbia inizio. Questo vuol dire che abbiamo ancora qualche possibilità di registrare la nostra schedina e partecipare alla lotteria, ma solo se avremo individuato i numeri da giocare. Se invece siete in difficoltà, potete ottenere un valido aiuto dalla nostra Rubrica e dalla smorfia napoletana. Analizzeremo come sempre una news di cronaca, grazie all’occhio attento dell’oracolo campano. Parliamo di gare particolari, ovvero una competizione che si è svolta tempo fa in Corea del Sud, dove 60 giocatori si sono sfidati a rimanere immobili per 90 minuti. La prova è stata ideata per lo più per chi ha una dipendenza da cellulare, un attaccamento al proprio dispositivo che spinge ad isolarsi dalla realtà anche per molte ore consecutive. Il vincitore in questo caso è stato individuato fra chi ha dimostrato di avere un battito cardiaco regolare e quindi di aver sopportato al meglio il test. La prima edizione della Space Out Competition si è tenuta ormai tre anni fa ed ha destato un particolare interesse nella popolazione, dato che sono intervenuti 1.500 partecipanti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la gara, 19, la resistenza, 70, la prova, 50, il telefono, 36, e la dipendenza, 59. Come Numero Oro scegliamo invece la sopportazione, 40.



