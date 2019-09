LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 SETTEMBRE 2019): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 111/2019. Prima di scoprire quali bottini bagneranno l’Italia grazie all’estrazione di oggi, rivediamo la statistica dello scorso giovedì. Secondo quanto ci rivela Agipro News, il premio più generoso è finito nella provincia di Salerno, ad un giocatore del 10eLotto di Sapri. Si parla di 500 mila euro, una vincita ottenuta con un 9 abbinato a Oro e Doppio Oro. Secondo posto per il premio da 300 mila euro registrato in provincia di Lecce, a Leverano, con un 8 associato all’Oro. Il montepremi dell’intero appuntamento invece ammonta a 25 milioni di euro, mentre saliamo fino a 3,2 miliardi per i biglietti registrati nel corso dell’intero anno. Al primo posto del podio del Lotto troviamo invece la provincia di Arezzo. Un vincitore di Sansepolcro ha indovinato un terno secco su Firenze del valore di 90 mila euro. Segue Milano con 38 mila euro in premio ed infine 23 mila euro per un fortunello della provincia di Biella, di Coggiola. I premi distribuiti nel corso dell’estrazione superano invece i 7 milioni di euro, ma saliamo fino a 826 milioni per le vincite di tutto il 2019.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

65,1 milioni di euro: questo il valore del Jackpot del SuperEnalotto di oggi. L’estrazione sta per iniziare e i giocatori della Sisal sono già in fibrillazione, pronti a scoprire se la sestina vincente sarà fra i numeri sorteggiati. Prima di lasciarci andare ad eventuali festeggiamenti, rivediamo la statistica dello scorso sabato e quali bottini sono stati consegnati ai vincitori. Purtroppo il 5+1 e il 5+ registrano una nuova assenza, mentre le altre quote subiscono un ribasso piuttosto evidente. In testa il 4+ con meno di 26 mila euro centrati da due giocatori, mentre dieci fortunelli indovinano il premio del 5, pari a meno di 20 mila euro. Il 3+ regala a 169 partecipanti un bottino da 2.085 euro, mentre il 4 distribuisce 259,36 euro a 786 vincitori. Crolla anche il 3, con un premio da 20,85 euro e 29.138 giocatori fortunati, così come il 2 che ritorna ai minimi storici con un premio da 5 euro. I tagliandi vincenti associati alla quota sono 427.001 in tutto. In fondo alla classifica troviamo naturalmente anche lo 0+ con premio identico, ma in questo caso i vincitori sono 26.178. Il premio da 10 euro dell’1+ viene consegnato invece a 12.756 appassionati e infine i 100 euro del 2+ premiano 2.104 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot pronti a finire sotto ai riflettori della Sisal grazie al nuovo concorso. Oggi si chiuderà anche la settimana di estrazioni, un appuntamento quindi ancora più importante per tutti gli appassionati italiani. La Sisal ci svelerà fra poco i numeri vincenti, ma i giocatori stanno già pensando a come spendere la propria vincita. I progetti non mancano, ma siamo sicuri di avere a portata di mano un’idea utile su cui investire subito una piccola quota del nostro premio? La nostra Rubrica vi offre anche oggi la possibilità di adottare una delle iniziative presenti su KickStarter, BeatBox. Gli appassionati di musica avranno già intuito di che si tratta: un dispositivo utile per chi vuole creare il proprio sound e realizzabile grazie al kit provvisto di controller, studio mobile e batteria integrata. L’aspetto è rustico: il BeatBox andrà montano su una scatola di cartone presente nel kit, semplice quanto efficace. Seguendo le istruzioni sarà possibile assemblare i vari componenti e divertirsi prima ancora di dare il via alla creatività musicale. L’asta chiuderà solo fra 24 giorni, ma il goal di circa 45 mila euro è già stato più che raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti ci stanno aspettando: fra poco verrà dato il via alla nuova estrazione. Gli appassionati più previdenti si sono già premuniti del biglietto utile per partecipare alla gara a premi, ma una fetta di giocatori rischia di non riuscire a realizzare alcuna vittoria. Il motivo? Perchè alcuni aspiranti vincitori si fermano ancora prima dell’inizio del concorso, insicuri su quali numeri giocare. Se anche voi vi trovate in questa situazione, potete fare affidamento alla nostra Rubrica e al verdetto della smorfia napoletana, che come sempre ci rivelerà i numeri associati alla notizia che abbiamo scelto per voi. Parliamo di un tema attuale: le fake news. Su internet le notizie false circolano alla velocità della luce e molto spesso diventano pure virali. In Vietnam però non si scherza su questo argomento, tanto che esistono pene severe per chi diffonde informazioni fuorvianti. Un blogger di appena 22 anni è stato arrestato infatti per aver condiviso sui social video, articoli e foto su un’improbabile fuoriuscita di sostanze chimiche di tipo tossico da una delle proprietà del governo. La condanna è di 7 anni secondo il Codice Penale vietnamita e gli arresti domiciliari saranno possibili solo dopo aver trascorsi i primi 3 dietro le sbarre. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la notizia, 66, la falsità, 3, la diffusione, 39, il carcere, 44, e la legge, 14. Come Numero Oro scegliamo invece il codice, 10.



