LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 2 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 132/2019. Jackpot da 26,8 milioni di euro per l’estrazione del SuperEnalotto di oggi: la sestina ha registrato una nuova assenza nell’appuntamento dello scorso giovedì e continua la sua corsa per sfuggire a tutti gli aspiranti vincitori. Il concorso di oggi cambiarerà le carte in tavola? Secondo la statistica dello scorso giovedì, anche alcune delle quote minori hanno avuto un ribasso, nonostante abbiano premiato gli appassionati con premi di alto livello. Esclusi il 5+1 e il 5+, il primo posto in classifica viene assegnato al 4+ da quasi 48 mila euro, registrato da due tagliandi vincenti. Segue il 5 con sei vincitori e un bottino che supera i 30 mila euro, mentre il 3+ consegna i suoi 3.578 euro a 105 giocatori. Passiamo al 4, del valore di 479,53 euro e con 450 partecipanti fortunati, mentre 16.549 appassionati vincono 35,78 euro a testa grazie al 3. Infine abbiamo il 2 con tesoretto da 6,77 euro, indovinato da 258.562 vincitori. Sono invece 1.855 i tagliandi a registrare i 100 euro del 2+, mentre 14.451 biglietti se consideriamo invece la vincita dell’1+, come sempre pari a 10 euro cadauno. Infine abbiamo i 5 euro messi in palio dallo 0+, imbroccato da 41.189 giocatori.

LE QUOTE DEL LOTTO: LE VINCITE PER REGIONE

Il Lotto e il 10eLotto stanno per rivelarci tutti i segreti dell’estrazione di oggi, dall’arrivo di nuovi e possibili ritardatari fino ai numeri vincenti. La statistica dello scorso giovedì intanto è ancora in elaborazione, ma grazie al sito di Lottomatica Italia possiamo conoscere l’andamento della classifica regionale. In base alle vincite registrare nel precedente concorso, la Lombardia si aggiudica il primo posto per tagliandi registrati e bottino: 24.061 nel primo caso e quasi 999 mila euro nel secondo. Scendiamo invece fino a più di 628 mila euro per i premi distribuiti dalla Campania in base a 10.064 biglietti vincenti, mentre il Veneto si piazza al terzo posto con un ammontare di quasi 593 mila euro. Le vincite invece sono 10,321, molte di meno rispetto a quanto registrato dal Lazio, ovvero 19.100 in tutto. Nel caso della regione del Centro Italia le vincite però hanno prodotto premiper un totale di meno di 472 mila euro. In quinta posizione la Puglia con oltre 454 mila euro e 10.613 vittorie.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ad un passo dal Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi: avete già trovato i numeri da giocare per l’estrazione di stasera? Un compito difficile per tutti i giocatori inesperti, a caccia di combinazioni utili per centrare una delle vincite in palio. Oppure più di una, nella migliore delle ipotesi. Anche gli appassionati più esperti possono trovarsi però di fronte a questo tipo di scoglio, ma per fortuna la nostra Rubrica è sempre attiva per trovare con voi una possibile soluzione. Come sempre, la smorfia napoletana sta per svelarci i numeri associati alla notizia che abbiamo scelto per oggi e che ci parla di un particolare ponte sospeso. Un designer francese ha infatti deciso di creare un ponte sospeso sostenuto solo da palloni ad elio. La struttura sovrasta inoltre il lago del giardino giapponese di Tatton, una cittadina che si trova vicino a Manchester. Purtroppo però motivi di sicurezza non può essere però percorso dai pedoni, ma solo ammirato da lontano. E così il ponte sospeso rimane al centro del lago cittadino, senza che possa essere raggiunto dalle persone, ma di sicuro impatto scenico. Una vera e propria opera d’arte! Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ponte, 6, il pallone, 10, il gas, 71, il sospeso, 89, e il lago, 13. Come Numero Oro scegliamo invece la sicurezza, 76.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ancora poche ore di tempo prima che l’estrazione del SuperEnalotto di oggi abbia inizio: quale sarà il destino del Jackpot? Ci sarà un vincitore, fra gli appassionati italiani che parteciperanno al concorso oppure dovremo rimandare speranze e aspettative alla prossima settimana? Sono solo alcune delle domande che gli appassionati della Sisal si stanno facendo in queste ore, così come quale progetto sostenere con la propria vincita. Se non avete ancora trovato un’idea utile, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica, che oggi vi parlerà di una delle tante iniziative presenti su KickStarter. Tycho è una vera e propria sfida mentale e fisica adatta a tutti. Il puzzle è composto da 8 incastri, due coppie identiche da quattro pezzi ciascuna che messe insieme formano un cubo perfetto. Un ottimo modo per concentrarsi, mentre si cerca di ricreare la forma geometrica e si esplora la varietà di intersezioni e funzionalità. Non esiste infatti un unico modo per unire gli inserti e riportare Tycho alla sua forma compatta, ma diverse varianti tutte da scoprire. L’asta si concluderà invece solo fra 12 giorni, mentre gli oltre 2 mila sostenitori hanno superato di molto il goal iniziale da meno di 9 mila euro, grazie a contributi che oltrepassano la soglia dei 227 mila.



© RIPRODUZIONE RISERVATA