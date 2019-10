LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 24 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 128/2019. I numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo: avete già scoperto quali tesoretti sono stati consegnati lo scorso martedì? Nella precedente estrazione, il 10eLotto ha premiato un giocatore di Livorno con 50 mila euro grazie ad un 9. Segue Carpi, dove è stato centrato un 8 da 10 mila euro. Il montepremi invece si aggira attorno ai 31 milioni di euro. Per il Lotto invece è la provincia di Verona a posizionarsi al primo posto del podio. Un giocatore di San Pietro di Morubio ha conquistato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Venezia dal valore di 27.850 euro. Ambo e terno invece per Pavullo nel Frignano, dove un fortunello ha vinto 23.750 euro in premio.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

22,2 milioni di euro per il Jackpot di oggi: il SuperEnalotto ritorna questa sera con una nuova estrazione. I numeri vincenti potrebbero creare la combinazione giusta perchè la sestina si affacci all’orizzonte, ma potremo avere qualche certezza in merito solo fra alcune ore. In attesa, rivediamo la statistica precedente. Nel concorso dello scorso martedì il 5 ha superato la soglia dei 36 mila grazie alla vincita di cinque giocatori. Sono invece quattro i fortunelli a realizzare il 4+ da più di 33 mila euro. Segue il 3+ con un premio da 2.666 euro destinato a 181 appassionati, mentre il tesoretto del 4 ammonta a 334,85 euro e premia 645 partecipanti. Infine abbiamo il 3 da 26,66 euro, totalizzato da 22.227 tagliandi fortunati, mentre il 2 da 5,17 euro viene consegnato a 338.363 giocatori. Per il filone SuperStar, la classifica si conclude con il 2+ da 100 euro, registrato da 2.117 vincitori, mentre l’1+ da 10 euro è associato a 11.686 vincite. In ultima posizione ancora una volta lo 0+ da 5 euro: gli appassionati che hanno centrato la quota sono 21.175.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno ancora una volta per dare vita alla nuova estrazione di oggi. Gli appassionati hanno già iniziato la caccia per trovare un progetto utile su cui investire parte della loro vincita, ma molti si trovano ancora con l’acqua alla gola. Soprattutto se si sogna già il momento della vittoria, tutto da assaporare ma anche da sfruttare al meglio. Se ci seguite da un po’ di tempo, sapete bene che la nostra Rubrica ha già trovato un’idea che potrete tenere in considerazione una volta conquistato il titolo di campione. Grazie a KickStarter, oggi parliamo di SwitchBot Curtain, un dispositivo intelligente adatto per tutte le case e ideato per rendere la vita delle persone ancora più semplice. SwitchBot Curtain apre e chiude le tende di casa con estrema semplicità, grazie a comandi vocali dati all’assistente vocale. Potrebbe essere Siri, Google o Alexa, a seconda delle preferenze dell’utente. Il sistema interno permette inoltre di adottare una misura di sicurezza contro i ladri. Si può impostare infatti l’apertura o la chiusura delle tende in modo automatico, in modo da dare l’impressione che ci sia qualcuno in casa, anche quando in realtà non è così. Il controllo remoto tramite app permette inoltre di gestire il dispositivo direttamente dal proprio cellulare, anche fuori casa. Il goal di quasi 18 mila euro è già stato raggiunto, ma i sostenitori potranno comunque continuare a fare le loro offerte entro 38 giorni, prima della chiusura dell’asta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per tornare: un vento di premi ed emozioni sta per colpire tutte le regioni italiane. Avete già trovato i numeri da giocare oppure siete fra gli appassionati che preferiscono attendere l’ultimo minuto? I ritardatari poi non mancano mai, ma il rischio è davvero alto se si parla di estrazioni. Si potrebbe infatti perdere la possibilità di giocare e di conseguenza di vincere i premi in palio. Se siete invece solo indecisi, potete affidarvi al consiglio della nostra Rubrica e della smorfia napoletana. Partiamo prima dalla news, poi vediamo i numeri associati. Spostiamoci fino in Germania per una notizia di cronaca, legata ad un brutto incidente che ha colpito un camionista. Sembra infatti che il 46enne sia rimasto ustionato mentre si trovava in Sassonia a causa di un fornelletto portatile che si è rovesciato sul suo sedile, incendiando la cabina. L’uomo era solito cucinarsi delle salsicce durante il viaggio, ma fino a quel momento aveva usato solo nelle aree di sosta. A causa di un ritardo nella consegna, ha deciso invece di utilizzare il fornelletto mentre si trovava alla guida. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il forno, 8, l’ustione, 77, il camion, 11, il guidatore, 47, e la salsiccia, 63. Come Numero Oro scegliamo invece la Germania, 13.



