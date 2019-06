LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 25 giugno: numeri vincenti

I RITARDATARI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il gioco del Lotto e del Superenalotto. Vediamo allora nella nostra consueta rubrica quali sono i numeri ritardatari che da più tempo mancano all’appello facendo disperare di settimana in settimana milioni di giocatori. Iniziamo con il gioco del Lotto, dove il primatista in fatto di ritardai resta il numero 41 sulla ruota di Firenze, assente da 142 turni di fila. Il podio viene completato dal numero 85 sulla ruota di Milano, latitante da 92 estrazioni, e dal numero 65 sulla ruota di Firenze, assente da 91 turni. Cambiamo gioco: passiamo al Superenalotto. In questo caso qual è il leader dei ritardatari? Il ricercato per eccellenza è il numero 50, assente da 49 turni, ma ad un’incollatura ecco il numero 34, latitante da 68 concorsi. Podio completato dal numero 80, assente da 46 estrazioni. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 GIUGNO 2019

Prima estrazione della settimana per il Lotto, 10eLotto e – soprattutto – del Superenalotto con il relativo Jackpot. E per tutti i giocatori in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi, visto che manca ancora poco prima dell’inizio del concorso, abbiamo ancora tempo per rivedere la statistica dell’appuntamento dello scorso sabato per Lotto e 10eLotto. Chi ha conquistato il podio delle vincite? In testa il 10eLotto con 250 mila euro in premio registrati a Marcianise, in provincia di Caserta, grazie ad un 9 Oro. A seguire Erba con 20 mila euro ed un 9 ed altri 20 mila centrati ad Uniti e Gravedona con un 8 Doppio Oro. Le vincite dell’anno ammontano invece a 2,2 miliardi di euro, di cui 24,4 milioni distribuiti solo nell’ultima estrazione. Meno generose le vincite del Lotto, che piazza al primo posto la provincia di Roma. Un vincitore di Ciampino ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale per un premio di circa 14 mila euro. Segue Arezzo con 12.500 euro centrati su Cagliari grazie ad un ambo secco. Infine Genova e Cercenasco, in provincia di Torino, con una doppia vincita ed un premio da 9.750 cadauna.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Continua ad aumentare il valore del Jackpot del SuperEnalotto, che questa volta piazzerà sul tavolo verde un montepremi da 175,4 milioni di euro. Un bottino sempre più generoso quanto irraggiungibile, come dimostrano le sconfitte finora registrate dagli appassionati della Sisal. Le quote minori hanno subito invece una battuta d’arresto: la statistica ci svela un piccolo crollo per i premi secondari del gioco. In cima il 5 con oltre 34 mila euro realizzati da otto giocatori, mentre sono due i vincitori che con il 4+ si portano a casa quasi 33 mila euro. I vincitori del 3+ sono 162, mentre il premio ammonta a 3.023 euro. I biglietti legati alla vincita del 4 sono 858 in tutto, mentre il bottino è di 329,93 euro. Segue il 3 da 30,23 euro, indovinato da 28.014 giocatori, ed i 5,96 euro del 2 che premia 439.605 appassionati. Infine la tripletta storica del filone SuperStar, guidata dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 2.026, mentre saliamo a 12.769 per i giocatori che hanno indovinato i 10 euro dell’1+. Infine come sempre i 5 euro dello 0+, che questa volta consegna il premio a 32.237 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ad un piccolo passo dal SuperEnalotto e da un nuovo concorso che potrebbe regalarci l’estrazione del Jackpot. Finora la sestina vincente ci ha fatto sentire la sua mancanza ed ha registrato diverse assenze per tanti mesi. Sarà forse arrivato il momento giusto per donare il fortunato montepremi a qualcuno dei giocatori? Staremo a vedere. Nel frattempo possiamo sfruttare al meglio le ore che ci separano dall’inizio del concorso pensando a come spendere la vincita. Anche oggi KickStarter è in cima ai pensieri della nostra Rubrica, che vi parlerà di Geesaa. Una macchina da caffè di tipo intelligente che vi farà credere di avere sempre a vostra disposizione un barista personale. Una macchina che va oltre il concetto di moka e che replica in modo perfetto l’aroma ed il sapore di un caffè professionale. Forse non sarà il massimo per chi preferisce l’espresso tradizionale, ma gli italiani che amano il caffè all’americana potranno trovare in Geesaa un’ottima risposta. La macchina è dotata di un braccio meccanico per l’erogazione dell’acqua, mentre un supporto girevole permette che il liquido venga distribuito in modo uniforme su filtro e chicchi macinati. Solo 5 minuti di tempo per poter gustare la nostra bevanda preferita! Il goal da raggiungere ammonta invece a circa 22 mila euro, mentre l’asta è ormai agli sgoccioli, visto che mancano solo 64 ore per poter fare la propria offerta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Stiamo per conoscere i numeri vincenti del Lotto e molti giocatori si trovano ancora in alto mare. Il caldo avrà fermato anche gli appassionati più intrepidi nella compilazione della schedina. Anche gli aspiranti vincitori più esperti potrebbero aver avuto delle difficoltà sui numeri da giocare. Fra maxi sistemi e smorfia napoletana c’è solo l’imbarazzo della scelta: il mondo del Lotto è ricco di possibilità, sia nella fase pregioco sia per quanto riguarda le vincite. Se siete ancora indecisi sui numeri da giocare, potete sempre ascoltare la proposta della nostra Rubrica. Smorfia alla mano, vediamo la news di oggi, che ci porta fino in Giappone. Sembra che secondo gli esperti del Sol Levante nel prossimo futuro alcune mansioni svaniranno del tutto. La colpa, se così si può dire, è da attribuire all’avanzamento del progresso e della tecnologia. Persino i sacerdoti potrebbero essere sostituiti in futuro, grazie ad alcuni robot buddhisti già realizzati in questi anni. Il loro compito per ora riguarda solo il servizio funebre, caratteristica che tra l’altro permette di abbattere i costi rispetto a quanto avviene con il “gemello” umano. Pepper è stato lanciato sul mercato nel 2017 ed ha già riscosso un forte successo e non solo per le mansioni religiose, ma anche per offrire informazioni ai turisti e molto altro ancora. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il prete, 63, il robot, 29, il buddhista, 34, la cerimonia, 70, e il futuro, 7. Come Numero Oro scegliamo invece il progresso, 90.



