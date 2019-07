LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 25 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 89/2019. Il mese di luglio continua ad essere ricco di sorprese per gli appassionati del Lotto e 10eLotto e non parliamo solo del concorso di questa sera. L’appuntamento dello scorso martedì ha realizzato infatti i sogni di molti giocatori, trasformando le loro schedine in vittorie assolute. In qualche caso l’asticella si è alzata persino più del previsto, come dimostra la doppia vincita al Lotto registrata a Castelcivita, in provincia di Salerno, e Aprilia, in provincia di Latina. In entrambi i casi, rivela la statistica diffusa da Agipro News, il bottino ammonta a 216.600 euro ed un posto di diritto nelle dieci vincite migliori dell’anno. Al secondo posto troviamo invece Milano con un premio da 47.500 euro, mentre San Maurizio Canavese, nel Torinese, si piazza nella posizione successiva con più di 42 mila euro. Per ora il 2019 ha regalato invece vincite che superano i 667 milioni di euro. Il 10eLotto assegna il primo posto del podio a Torino, dove un fortunello ha indovinato un 9 con opzione Oro del valore di 50 mila euro. In seconda posizione il 6 Oro centrato a Reggio Calabria e con un valore di 25 mila euro. Per il terzo gradino invece troviamo un poker di vincite che premia Viterbo, Valmadreara, in provincia di Lecce, Palermo e Cormons, in provincia di Gorizia. Il premio ammonta a 20 mila euro per ciascuno degli appassionati, mentre il montepremi annuale registra 2,6 miliardi di euro. Il tesoretto dell’ultima estrazione invece supera i 29 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto supera ancora una volta ogni previsione e si prepara a scendere in campo nel nuovo concorso di questa sera. Il montepremi ha raggiunto i 195 milioni di euro: questo il tesoretto che ogni appassionato in gara spera di centrare grazie all’estrazione di oggi. Un evento che potrebbe verificarsi oppure no, così come la comparsa delle quote secondarie. Nell’appuntamento dello scorso martedì tuttavia c’è stato qualche cambiamento. Dopo alcune settimane di ribasso, il 5 premia infatti due giocatori con oltre 127 mila euro a testa, mentre il 4+ regala quasi 47 mila euro ad otto appassionati. I vincitori del 3+ sono invece 168, mentre il premio è di 3.272 euro, mentre 553 i tagliandi vincenti abbinati alle sorti del 4, con premio del valore di 468,51 euro. In leggero miglioramento il 3, che consegna 32,72 euro a ciascuno dei 23.899 vincitori, e si risolleva anche il 2: il premio da 6,01 euro è stato vinto da 404.090 giocatori. Nelle ultime posizioni troviamo il 2+ da 100 euro, realizzato da 2.033 partecipanti, mentre 13.700 giocatori registrano la vincita di 10 euro grazie all’1+. La classifica si conclude con lo 0+ da 5 euro, indovinato da 31.999 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è pronto per un nuovo concorso e il Jackpot si prepara già per battere sul tempo tutti gli aspiranti vincitori. Sembra infatti che il montepremi sia intenzionato a combattere con tutte le sue forze, prima di concedersi agli appassionati più fortunati. Per ora ha decisamente vinto, a giudicare dalle tante assenze realizzate in tanti mesi di estrazioni. L’esperienza però ci insegna a non abbassare mai la guardia, visto che il corso degli eventi potrebbe cambiare da un momento all’altro. Scopriamo quindi insieme come spendere il tesoretto subito dopo la vincita, ovviamente con l’aiuto di KickStarter. Per la nostra Rubrica di oggi vi parleremo di OmniFob, Il primo dispositivo che permette di avere un controllo completo su tutto. Dall’apertura del portone del garage allo spegnimento delle luci, fino all’accensione dell’auto, fare chiamate di emergenza, trovare le chiavi di casa e molto altro ancora. OmniFob rende intelligente la tua casa, grazie alle funzioni che permettono di accendere e spegnere l’allarme, aprire e chiudere le porte e interagire con gli elettrodomestici. Può connettersi all’auto per un controllo remoto e persino pensare alla sicurezza personale, grazie all’invio della propria posizione, chiamate di emergenza con un solo click. Non c’è davvero alcun limite per le potenzialità di OmniFob: in apparenza sembra una semplice chiave digitale, ma nasconde l’accesso più facile alle funzioni smart di casa, persona e auto. L’asta rimarrà aperta ancora per altri 22 giorni, mentre il goal da quasi 45 mila euro è già stato realizzato grazie al doppio degli investimenti ricevuti finora.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per rivelarci quali giocatori riusciranno ad entrare nella Top 5 delle vincite. Il caldo di certo non fermerà tutti gli appassionati che vogliono partecipare all’estrazione di oggi, nella speranza di centrare i bottini più ricchi. Se avete ancora dei dubbi sui numeri da giocare, potete dormire sonni tranquilli: la nostra Rubrica vi aiuterà a trovare una combinazione utile per giocare, nella speranza che vi porti fortuna. Partiamo dalla news prima di scoprire il verdetto della smorfia napoletana: un brillante papà ha deciso di porre fine ad una dei problemi più frequenti che si verificano durante la colazione dei piccoli. Latte e biscotti sono l’ideale per iniziare la giornata, ma spesso inzuppare i biscotti comporta una rottura degli stessi. Per rimediare alla situazione, questo papà di appena 50 anni ha inventato una soluzione immediata: il biscotto può essere inserito in una retina sottile in nylon, riutilizzabile più volte. In questo modo ogni biscottino rimarrà compatto! Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il biscotto, 12, il latte, 29, la colazione, 35, inzuppare, 56, e la retina, 65. Come Numero Oro scegliamo invece la soluzione, 4.



