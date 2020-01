LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GENNAIO 2019

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono ora noti e tutto è pronto per le grandi emozioni di tanti giocatori. Qualcuno aggancerà il jackpot in questa estrazione di inizio Gennaio? Lo sapremo presto. Da parte nostra vi arrivino i migliori auguri di buona fortuna e le raccomandazioni di un gioco responsabile e di controllare – sempre, in ogni caso – i vostri tagliandi anche in ricevitoria. E ora in bocca al lupo a tutti, i numeri vincenti sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°2 del 04/01/2020

3 – 10 – 15 – 21 – 22 – 28 – 30 – 31 – 33 – 34 – 44 – 48 – 49 – 52 – 56 – 57 – 59 – 69 – 77 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 15

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 15 – 57

Ultima estrazione Superenalotto n. 2 del 04/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

57 23 30 44 37 80

NUMERO JOLLY

26

SUPERSTAR

56

Lotto, estrazione n°2 del 04/01/2020 BARI 15 57 3 27 85 CAGLIARI 52 87 49 83 76 FIRENZE 21 33 44 54 9 GENOVA 69 30 2 15 14 MILANO 31 59 80 58 11 NAPOLI 28 69 90 50 1 PALERMO 56 10 46 64 42 ROMA 77 3 30 59 57 TORINO 48 34 27 90 11 VENEZIA 22 48 2 28 56 NAZIONALE 56 84 82 73 30

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GENNAIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 2/2019. Concorso del Lotto e 10eLotto in vista: pronti per i numeri vincenti e i ricchi premi delle due lotterie italiane? Gli appassionati sono già in fila, pronti ad abbuffarsi al tavolo verde delle vincite. Prima di scoprire le novità dell’estrazione di oggi, rivediamo la statistica precedente grazie ai dati ufficiali registrati lo scorso giovedì e riportati da Agipro News. Guida la Top 5 il 10eLotto, grazie a 100 mila euro registrati a Zanica, in provincia di Bergamo, e Milano, entrambi con un 9 Doppio Oro. In seconda posizione troviamo invece un bottino da 50 mila euro associato ad un 9 Oro, indovinato ad Ardena, in provincia di Roma. 20 mila euro infine a Moggio Udinese, in provincia di Udine, con un 7 Doppio Oro. Il montepremi dela primo concorso annuale sale invece a 17,7 milioni di euro. Per il Lotto, la vincita più alta finisce a Dignano,in provincia di Udine, con un terno e tre ambi del valore di 26.250 euro. La giocata riguarda un tagliando da 20 euro, mentre Napoli registra 23.750 euro in premio, mentre un terno secco a Roma, centrato sulla Nazionale, regala ad un fortunello la bellezza di 22.500 euro.

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e Superenalotto tornano a farci compagnia anche in questo sabato 4 gennaio. Non può mancare dunque il consueto focus de “ilsussidiario.net” relativo ai numeri ritardatari dei due concorsi. Partiamo dal gioco del Lotto, dove il primatista in fatto di assenze si conferma il numero 22 sulla ruota di Palermo, che nella prima estrazione del 2020 ha raggiunto la 150esima assenza consecutiva: numeri da record! Impallidisce, a confronto della performance messa in atto dal “collega siciliano”, il numero 7 sulla ruota di Bari, latitante da 116 turni di fila. Completa il podio il numero 38, che a Genova non vedono uscire da 104 turni. Per quanto riguarda il Superenalotto è invece curiosa la situazione che vede il numero 69 in testa alla classifica dei ritardatari proprio con 69 assenze. Medaglia d’argento che spetta di diritto al numero 27, primula rossa da 64 estrazione, ma si sente già il fiato sul collo del numero 6, ricercato a sua volta da 63 concorsi. (agg. di Dario D’Angelo)

SUPERENALOTTO, CACCIA AL JACKPOT!

Gli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno un’occasione importante oggi. È in programma la seconda estrazione del nuovo anno, quindi si possono fare grandi imprese, ottenere importanti vincite. Nel caso del Superenalotto, si può mettere mano alla sestina e quindi al Jackpot, che sta fuggendo. Per il concorso di oggi è infatti arrivato a quota 56,1 milioni di euro. Abbiamo a che fare dunque col secondo premio più alto d’Europa. Si è piazzato dietro i 62 milioni di euro dell’Euromillions, ma è davanti a Eurojackpot che invece è salito a 40 milioni di euro. A livello mondiale la corsa è ancora più agguerrita (e ricca). Ci sono i Jackpot di Powerball e MegaMillions che fanno gola: offrono rispettivamente ben 237 e 60 milioni di dollari. Ma torniamo all’Italia e al Jackpot del Superenalotto: per dare subito una svolta al nuovo anno dovete indovinare i numeri vincenti. Pronti all’assalto? (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto è pronto per tenere testa a tutti i giocatori della Sisal che parteciperanno al nuovo concorso di oggi. La sestina vincente non ha regalato un colpo di scena ad inizio anno ed ha lasciato ancora una volta a bocca asciutta gli appassionati. Prima di scoprire i numeri vincenti di stasera, rivediamo i premi assegnati lo scorso giovedì grazie alla statistica ufficiale. In prima fila il 4+ con oltre 47 mila euro realizzati da 3 vincitori, mentre il 5 supera i 43 mila euro e premia quattro partecipanti. Segue il 3+ da 3.220 euro con 58 tagliandi vincenti, mentre il 4 regala 475,96 euro a testa a 373 giocatori. Il 3 da 32,20 euro è associato invece a 16.545 biglietti fortunati, mentre il 2 scende rispetto all’appuntamento precedente e regala il suo bottino da 5,86 euro a 281.806 vincitori. Il 2+ da 100 euro premia 1.174 appassionati, mentre 8.640 partecipanti imbroccano l’1+ da 10 euro. Infine abbiamo lo 0+ con il tesoretto canonico da 5 euro, azzeccato da 19.817 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot sono pronti per salire sul palcoscenico della Sisal in occasione dell’estrazione di questa sera. La sestina vincente sarà fra i numeri estratti oppure no? Una domanda che colpisce ogni appassionato, alla ricerca di un modo per battere la fortuna e portarsi a casa il montepremi. Molti giocatori tra l’altro stanno pensando fin da ora al momento della vincita ed in particolar modo a come spendere la prima fetta del bottino. Anche la nostra Rubrica ha già risposto a questo punto interrogativo, come sempre grazie all’aiuto di KickStarter. Oggi vi parliamo di The Herb Garden, un’idea lanciata da poco sulla piattaforma di crowdfunding e che punta all’ambiente. Si tratta infatti di un piccolo giardino domestico che permette di far crescere fiori edibili e aromi per la cucina senza la necessità di avere uno spazio verde all’esterno. Si potranno così coltivare le erbe preferite direttamente a casa, anche in appartamento, grazie al sistema idroponico e alla struttura elegante, dalle dimensioni ridotte, oltre alla lampada da coltivazione integrata. Un bell’oggetto utile e persino di design, grazie alle sue forme semplici e moderne. Mancano ancora 45 giorni per raggiungere il goal previsto per il lancio, che ammonta a circa 67 mila euro. Per adesso gli investimenti si aggirano attorno ai 9 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: una ricetta interessante che prende per la gola tutti gli appassionati italiani. Il concorso di oggi potrebbe regalare premi più ricchi del previsto, ma solo a chi avrà azzeccato i numeri corretti. E visto che non possiamo anticipare l’estrazione, prevedendo in modo esatto i dati associati ad ogni ruota, non ci resta che concentrarci sulla schedina e i numeri da giocare. Se siete ancora in difficoltà, nessuna paura: affidatevi al consiglio della nostra Rubrica, che grazie alla smorfia napoletana analizzerà con voi una notizia scelta per l’occasione. Rimaniamo in tema e parliamo di lotterie, vincite e politica. Secondo uno studio inglese, sembra che i vincitori più fortunati delle lotterie siano per lo più conservatori, un dato che non riguarda gli appassionati che hanno centrato i bottini meno generosi. La ricerca è stata effettuata dall’Università di Melbourne e dalla Warwick University, grazie all’analisi di un campione di 4 mila vincitori della lotteria che hanno centrato vincite interessanti fra il ’96 e il 2009. Sembra che in alcuni casi la vittoria al gioco abbia persino spinto i giocatori a cambiare orientamento politico, favorendo le idee di destra. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vincitore, 78, la lotteria, 11, la politica, 42, il cambiamento, 68, e la destra, 27. Come Numero Oro scegliamo invece il partito, 76.



