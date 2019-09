Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2019

Rieccoci con un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. La prima settimana di settembre è ormai giunta al termine, ma i giocatori hanno ancora un appuntamento con il divertimento: il nuovo concorso con tanti premi e numeri vincenti! Questa sera le tre lotterie premieranno gli appassionati più fortunati e chissà quale sarà il risultato della classifica. Intanto possiamo rivedere cosa è successo nella precedente estrazione di Lotto e 10eLotto, soprattutto per quanto riguarda le vincite maggiori distribuite in Italia. Primo posto per il 10eLotto con Riace, in provincia di Reggio Calabria, grazie a 50 mila euro centrati con un 9 Oro. Al secondo posto troviamo invece Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, con 30 mila euro ottenuti grazie ad un 8 Oro. Il podio viene completato con due 9 registrati ad Altamura, in provincia di Bari, e Milano: il premio in entrambi i casi è di 20 mila euro. L’estrazione in generale ha distribuito invece tesoretti per il valore di 23,4 milioni di euro. Bologna in testa per la Top 3 del Lotto: il giocatore più fortunato ha realizzato un terno e tre ambi su Firenze e si è portato a casa 23.750 euro. In seconda base troviamo invece la provincia di Pordenone con Cordovado, grazie ad un premio da 22.750 euro, mentre 22.500 euro sono stati consegnati ad un vincitore di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che ha totalizzato un terno secco sulla ruota pugliese.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

61,5 milioni di euro peri il Jackpot di oggi: l’appuntamento con il SuperEnalotto diventa sempre più ricco e l’estrazione è ormai alle porte. I più fortunati potranno aggiudicarsi la sestina vincente o qualsiasi altra quota in palio, ma cosa è accaduto nel concorso dello scorso giovedì? Rivediamo la classifica, segnalando non solo l’assenza del montepremi, ma anche quella del 5+1 e del 5+. Il premio maggiore viene invece distribuito dal 4+, che supera i 32 mila euro e registra un unico vincitore. Sono invece 9 gli appassionati ad aver sfiorato i 22 mila euro grazie al 5, mentre 103 tagliandi vincenti centrano 2.679 euro a testa grazie al 3+. Scendiamo fino a 324,84 euro per il premio del 4, imbroccato da 630 giocatori, mentre 26,79 euro per il premio del 3, che finisce a 22.764 appassionati. In ultima posizione il 2, di nuovo in picchiata verso la media più bassa, con premio da 5,19 euro e 362.699 vincitori. In realtà l’ultimo posto viene riservato ancora una volta a tutti i 25.507 giocatori che hanno indovinato lo 0+ da 5 euro, mentre in penultima posizione troviamo l’1+ da 10 euro. La vincita è stata ritirata da 12.152 appassionati. Infine 1.793 vincitori per la quota del 2+, che come sappiamo ammonta a 100 euro ciascuno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Ci troviamo ad un solo passo dal nuovo concorso del SuperEnalotto e la mente di tutti gli appassionati della Sisal sarà già diretta verso il Jackpot. Il montepremi non è di certo l’unica vincita ambita dai giocatori italiani, che sperano almeno di centrare una delle altre quote previste nel gioco. Chi ama sognare in grande ha però pensato a tutto, persino a come spendere una parte del bottino nei minuti successivi alla conclusione dell’estrazione. Anche la nostra Rubrica, come sapete, non ama perdere tempo ed ha già trovato per voi una valida iniziativa grazie a KickStarter, utile per chi non ha ancora le idee chiare sulla prima spesa da fare oppure per chi è a caccia di novità. Parliamo di Wowstick SD, uno speciale cacciavite portatile dotato di batteria al litio, impugnatura ergonomica, 3 LED e ricaricabile. Ogni testina ha una sezione magnetica per garantire una maggiore aderenza sulle viti, ma Wowstick SD è molto di più di un semplice cacciavite per uso domestico. I LED infatti permettono di poter utilizzare il dispositivo in qualsiasi situazione e luogo, mentre il materiale usato per il rivestimento interno è in allumninio, elegante, professionale e resistente. La testina rotante, alimentata dalla batteria, permette inoltre di avvitare o svitare qualsiasi vite o bullone senza alcuna fatica, ma è possibile selezionare anche la modalità manuale. Il goal da 1.797 euro intanto è già stato raggiunto prima della chiusura dell’asta, prevista fra 26 giorni: gli investimenti ammontano per ora a 36 mila circa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo sempre a caccia di numeri da giocare e l’arrivo imminente della nuova estrazione del Lotto, spinge tutti i giocatori ad accelerare i tempi. L’obbiettivo è compilare la propria schedina, registrarla ed infine assistere al concorso, nella speranza di indovinare le combinazioni più fortunate. Alcuni appassionati però si fermano prima del previsto e perdono l’occasione di vincere i premi in palio perchè non sanno quali numeri giocare. Un ostacolo facilmente superabile grazie alla nostra Rubrica, già pronta ad illustrarvi la news di oggi e i numeri ottenuti con l’aiuto della smorfia napoletana. La notizia ci parla questa volta di gadget e stranezze, particolari oggetti curiosi e divertenti che spesso è facile trovare in commercio. Una società giapponese ha inventato poco tempo fa il Kokoro scanner, che permette di dare una marcia in più al famoso gioco della verità. Il dispositivo, applicabile sulla fronte delle persone, permette infatti di individuare bugie e verità e segnalare la presenza di una o l’altra grazie ad un led. Apparirà il verde in caso di verità oppure giallo o rosso se invece si sta mentendo. Come è possibile? L’apparecchio è in grado di misurare la frequenza cardiaca e le sue variazioni, due dati influenzabili dalle emozioni. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’emozione, 7, la verità, 88, la bugia, 71, il rilevatore, 36, e il colore, 32. Come Numero Oro per i giocatori del Lotto scegliamo invece lo scanner, 21.



© RIPRODUZIONE RISERVATA