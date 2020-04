Louis d’Inghilterra compie due anni/ Nelle foto della festa è uguale a George!

Pubblicità

Come tutte le famiglie normali del mondo, anche per i principi d’Inghilterra (forse con a disposizione qualche metro in più di casa e di giardino, e il personale) la quarantena rimane tale e anche in occasione del secondo compleanno di Louis d’Inghilterra hanno optato per una piccola festa intima e “fatta in casa”. Il principino, l’ultimo arrivato in famiglia, ha compiuto due anni e festeggia ad Anmer Hall, la residenza di campagna in Norfolk, questa speciale occasione insieme ai genitori, William e Kate Middleton, e i suoi fratelli. La famiglia si trova lì da quando è cominciata l’emergenza coronavirus e anche per questo straordinario evento si è dovuta “accontentare” di un party in giardino con la sua famiglia e un dolce speciale magari con un dolce preparato proprio dalla mamma che, come ha raccontato alla BBC, sta in piedi fino a tardi proprio per fare i dolci e impastare.

Pubblicità

FESTA IN FAMIGLIA PER IL PICCOLO LUIS UGUALE AL FRATELLO GEORGE!

Naturalmente, come ogni compleanno reale che si rispetti, non potevano mancare le foto ufficiali che ritraggono il piccolo Louis con una camicina, con le mani sporche di pitture intento a disegnare un arcobaleno e fare la forma della sua mano e, infine, con la faccia del fratello di George. Ebbene sì, le nuove foto del piccolo principino rivelano proprio che lui e George sono uguali se non fosse per i colori poco più chiari di quello maggiore diventato ormai una vera e propria icona anche per i meme sui social. Come tutti i bambini, anche il piccolo Luis si è dovuto accontentare del telefono e delle videochiamate per salutare i nonni in questa giornata speciale festeggiata sui social con le foto che potete vedere subito sotto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA