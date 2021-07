Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Serkan innamorato di Eda!

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 16 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 16 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda, non più legata a Serkan, è pronta a partire per l’Italia e a dimenticare gli ultimi mesi al fianco dell’architetto. Prima della partenza la fioraia confessa a Selin che il suo fidanzamento con Serkan era una montatura per farla ingelosire poiché Serkan è ancora innamorato di lei. Selin va in crisi e il giorno dopo dà appuntamento a Serkan, ma il Bolat non si presenta. Serkan, infatti, ha deciso di rincorrere Eda per impedirle di partire: finalmente riesce a confessare alla ragazza di essersi innamorato di lei. Eda decide quindi di restare a Istanbul e di posticipare il viaggio in Italia di qualche mese, in modo che Serkan possa partire con lei. Selin intanto rivela a Piril del finto fidanzamento. Alptekin confessa alla moglie Aydan di aver subappaltato in passato un lavoro e che è convinto nell’incidente in cui due persone hanno perso la vita.

Love is in the air dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan, appreso che Eda partirà per l’Italia, inizia a sentirsi male non potendo fare niente per fermarla. Aydan chiama Selin, convinta che suo figlio abbia la febbre a causa della preoccupazione per il matrimonio della ex fidanzata con Ferit. Seyfi, invece, chiama Eda che nonostante tutto corre al capezzale dell’architetto per prendere cura di lui. Dopo aver mandato via Selin, Serkan chiede a Eda di stare con lui fino a quando non si sarà addormentato. Nel sonno, però, Serkan avrà degli incubi sul suo passato, di quando i genitori lo hanno mandato in collegio dopo la morte del fratello. L’architetto chiede a Eda di non abbandonarlo, ma al suo risveglio non si ricorda di niente. Eda delusa se ne va, non prima di aver salutato la signora Aydan che le chiede di uscire definitivamente dalla vita del figlio.

