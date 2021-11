Love is in the air/ Anticipazioni 16 novembre: Selin incinta, Eda lascia Serkan

Love is in the air, anticipazioni puntata 16 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 16 novembre, della soap opera turca “Love is in the air” Eda non riesce a stare con Serena sapendo che aspetta un figlio con Selin. Per questo motivo, dopo aver annunciato a sorpresa quanto le aveva confidato Selin, Eda tronca la sua relazione con Serkan. I timori di Melo e Ceren si rivelano così fondati e, almeno apparentemente, Selin segna un importante punto a suo favore. Ma la giovane è ancora lontana dall’avere vinto: il cuore di Serkan è solo di Eda e il Bolat non è affatto disposto a rinunciare così facilmente a lei. Nel frattempo Aydan cede ai consigli di Seyfi e chiama Kemal: ci sarà anche lui alla cena di famiglia. Proprio durante la cena Eda svela a tutti la notizi della gravidanza di Selin, affermando di non poter più stare con Serkan. La dichiarazione di Eda lascia tutti di stucco. Serkan non riesce a capacitarsi della fine della storia d’amore con Eda e, ancora frastornato dalla notizia, affronta Selin. Lei però sostiene che il bambino che porta in grembo è del Bolat e che tutto sarebbe avvenuto quando i due si trovavano ancora in Slovenia, dopo l’incidente aereo nel quale era rimasto coinvolto.

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Love is in the air” Selin chiede a Eda di non rivelare a nessuno (tantomeno a Serkan) che lei aspetta un figlio. Melek e Ceren, che sono al corrente della notizia, però non possono fare a meno di pensare che si tratti di una nuova strategia messa a punto dall’ex fidanzata dell’imprenditore per far sì che Eda si allontani da lui. La notizia della gravidanza di Selin fa di nuovo crollare in Eda tutta la fiducia che la giovane aveva appena ritrovato nel loro rapporto. Aydan ha avuto occasione di incontrare nuovamente Kemal. Nel frattempo Eda, Melo e Ceren si chiedono se Selin abbia detto tutta la verità e se il padre del bambino che porta in grembo sia effettivamente di Serkan.

