Love is in the air/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Balca innamorata di Serkan!

Oggi, mercoledì 1 settembre, su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo ieri. Ferit, convinto da Ceren, ha deciso di raccontare a Serkan di essere stato lui a far trapelare la notizia del contratto matrimoniale tra lui ed Eda. Purtroppo, Selin ascolta una conversazione tra Ceren e l’ex fidanzato e decidere di batterlo sul tempo raccontato a Serkan la verità: Ferit ha divulgato il gossip sul contratto matrimoniale e lei ha insabbiato la questione. Inoltre Efe, a conoscenza dell’accaduto, la sta ricattando. Inaspettatamente Selin comunica di voler dare le sue dimissioni, vendere al Bolat le sue quote e andarsene. Ma prima di uscire di scena, Selin non perde l’occasione di dire a Serkan che anche Eda era al corrente del segreto. Serkan, però, deciso a riconquistare Eda decide di perdonarla e come penitenza le chiede di esaudire tre suoi desideri, qualunque essi siano. Ora bisogna trovare una sostituta di Selin. Eda è molto gelosa delle candidate e decide di scegliere lei la nuova PR leggendo solo il suo curriculum: la sua scelta ricade su Balca!

Love is in the air: anticipazioni puntata 1 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” Balca, la nuova PR dell’ArtLife, si è presa una cotta per Serkan. Eda è molto gelosa della nuova arrivata, ma cerca di non farlo vedere. Selin, decisa a ostacolare la relazione tra Eda e Serkan, rivela a Balca ogni minimo dettaglio riguardante l’architetto. La mamma di Ferit è decisa a prendere il ruolo di presidenza della fondazione e divulga la notizia del divorzio di Aydan con Alptekin, per infangare la reputazione della sua rivale. Balca gestisce lo scandalo con la stampa nel migliore dei modi, conquistando il favore sia di Aydan che di Serkan. Eda e Serkan provano a convincere una socia molto influente a votare per la signora Aydan.

