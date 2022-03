Love is in the air/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Eda incinta, Serkan agitato!

Love is in the air, anticipazioni puntata 11 marzo

Ecco le anticipazioni della puntata della soap opera turca “Love is in the Air“ che andrà in onda su Canale 5 oggi, venerdì 11 marzo 2022. Serkan è al settimo cielo dopo l’annuncio di Eda ma avendo sofferto il fatto di non essersi potuto godere la prima gravidanza della moglie, si scatena in lui un forte sentimento di apprensione. Questo atteggiamento infastidisce Eda e porta a pessime conseguenze anche sul lavoro. Engin e Piril sono infatti stati contattati dalla signora Nuray che ha affidato alla coppia un lavoro importante ma l’annuncio di Eda riguardo la sua gravidanza distrae Serkan che non riesce a concentrarsi sul lavoro. Il Bolat è più impegnato a studiare un piano alimentare e lunghe ore di riposo per la sua sposa. Eda e Serkan hanno deciso di tenere per loro la notizia della gravidanza, almeno per i primi tempi. Tuttavia, viene ritrovato il referto della Yildiz che crea una serie di equivoci. Mentre Ayfer teme che Aydan sia incinta, la madre di Serkan sospetta che le analisi siano della nipote Pina e va su tutte le furie.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Love is in the Air“ Aydan si dispera per la “fuga” del fidato Seyfi. Come se non bastasse Kemal le rivela che sua madre ha intenzione di fare loro visita per conoscerla. La madre di Serkan è sempre più agitata. Eda avverte strani sintomi, ultimamente è spesso stanca e assonnata e lo confida all’amica Melo, che le suggerisce di prenotare una visita medica. Serkan si incontra con Engin e Piril che gli confidano di aver venduto le loro azioni della Art Life sostenendo che senza di lui continuare non aveva più senso. I due gli comunicano poi di aver pensato ad un piano alternativo: ricominciare da zero loro tre insieme proprio come ai vecchi tempi, ma mettendo da parte le loro ambizioni e limitandosi a guadagnare quanto basta per mandare avanti le rispettive famiglie. Serkan accetta e tra i tre torna l’armonia. Engin e Piril gli confidano poi che il piano non è idea loro ma di Eda e propongono che anche lei si unisca al gruppo. Aydan si lancia infine alla disperata ricerca di Seyfi e quando finalmente lo trova lo supplica di tornare per poi scoprire che l’apparente fuga del suo fidato collaboratore non era che un pretesto per lasciare a Kemal il tempo di organizzare, con l’aiuto dello stesso Seyfi, la sua romantica proposta di matrimonio. Aydan felicissima si lancia in un convinto “sì”! Alla fine della puntata Eda incontra Serkan e mostrandogli un sonaglino per bambini comunica all’amato di essere nuovamente incinta.

