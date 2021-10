Love is in the air/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Ferit preoccupato per Ceren

Love is in the air, anticipazioni puntata 12 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” Aydan mangia un sacco di cioccolatini al liquore e finisce per fare una scenata a casa di Ayfer. Engin e Piril fanno i conti con la gravidanza, abituarsi a passare da due a tre è davvero dura per entrambi: riusciranno ad essere dei bravi genitori? Ferit è preoccupato per Ceren, che ogni giorno sembra essere sempre più stressata e delusa da tutti, sopratutto da Eda che finge di essere fidanzata con Deniz. Il ragazzo cerca di avvicinarsi a lei, ma Ceren lo allontana in malo modo. Per San Valentino, Selin organizza una cena con Serkan, Eda e Deniz. Eda riesce a restare sola con Serkan e cercherà di far ricordare all’architetto i momenti passati insieme, ma il tentativo sarà vano ancora una volta.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Liam trova le pillole di Vinny

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Ceren soffre molto per il finto fidanzamento tra Eda e Deniz. La ragazza, infatti, è innamorata di Deniz e per questo ha lasciato Ferit. Eda e Deniz fingono di essere fidanzati per far ingelosire Serkan, ma il ragazzo è davvero innamorato di Eda. Serkan viene invitato per un caffè da Deniz, che inventa l’origine della sua storia d’amore con Eda, ma il racconto insospettisce l’architetto. Erdem, temendo di trascorrere San Valentino da solo, coinvolge Leyla nello strampalato piano di trovare all’ultimo momento un partner per loro due. La storia d’amore segreta tra Ayfer e Alexander prosegue a gonfie vele.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Liam geloso di SteffyUna Vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: i sensi di colpa di Felicia

© RIPRODUZIONE RISERVATA