Love is in the air/ Anticipazioni puntata 20 ottobre: Serkan ancora innamorato di Eda

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” Deniz e Selin arrivano alla baita e sorprendono Eda e Serkan abbracciati sul divano. Selin va su tutte le furie e litiga animatamente con Serkan. Il giorno dopo, Eda scopre che Serkan sta cedendo il 5% delle sue azioni a Selin, inoltre la ragazza apprende che Ceren era conoscenza della situazione ma non le ha detto nulla. L’amicizia tra le due ragazze è dunque a rischio. Piril è incinta e gli ormoni della gravidanza le provocano frequenti cambiamenti d’umore. Serkan ha un nuovo scontro con Eda, ma poi confessa a Engin di amare ancora la Yildiz.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” durante la festa di Selin, Serkan viene informato del fatto che Eda è sparita senza lasciare traccia e senza dire niente a nessuno. Tutti gli invitati si mettonoalla ricerca della giovane e lasciano da sola Selin, intenta a spegnere le candeline. Furiosa perché la sua festa di compleanno è stata rovinata dalla scomparsa di Eda, Selin all’improvviso bacia Deniz. Nel frattempo Eda si addentra pericolosamente nel bosco alla ricerca della collana e dell’anello donatole da Serkan. Ad un tratto, però, la giovane cade facendosi male a una gamba. A ritrovare Eda è ancora una volta Serkan, che la porta in una baita abbandonata. I due parlano a lungo della loro storia passata e si addormentano sul divano.

