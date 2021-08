Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 agosto: arriva Balca!

Love is in the air, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 31 agosto, su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo ieri. Engin vuole che Piril incontri la madre e per aiutare la fidanzata fa le prove di presentazione di famiglia con Aydan. Nascono però una serie di equivoci: Aydan si trova da Ayfer, che pensa che Serkan voglia chiedere la mano della nipote. Eda è arrabbiata con Serkan perché non si è presentato a cena come promesso: l’architetto le svela di averla aspettata anche lui al ristorante e così scoprono che qualcuno – Selin – ha cambiato l’indirizzo del locale per impedire loro di cenare insieme. Serkan riesce a invitare Eda a cena ma il locale si trova al venticinquesimo piano: la ragazza decide di affrontare la sua paura degli spazi chiusi prendendo l’ascensore. Il Bolat ne approfitta per baciarla e rinnovarle i suoi sentimenti. Ceren ha scoperto che Ferit e Selin sono coinvolti nella divulgazione del finto fidanzamento, ma Ferit la informa che anche Eda ne era a conoscenza…

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Gabriella in crisi

Love is in the air: anticipazioni puntata 31 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 31 agosto, della soap opera turca “Love is in the air” Ferit e Ceren vogliono confessare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento con Eda: Selin li anticipa, dopo averli sentiti parlare, e racconta la sua versione dei fatti a Serkan. Selin informa l’architetto di voler lasciare la holding e cedergli le sue azioni. Serkan scopre che Eda sapeva già questa storia del contratto e, prendendo spunto dal loro ultimo accordo, le chiede come punizione di dover realizzare tre suoi desideri. La ragazza, però, prima di accettare vuole sapere di cosa si tratta. Dopo l’addio di Selin, l’ArtLife ha bisogno di una nuova manager: Eda, gelosa delle candidate, sceglie una ragazza di nome Balca, leggendo solo il suo curriculum.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 31 agosto: Susanna in gravi condizioniBrave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: il compleanno di Suhan

© RIPRODUZIONE RISERVATA