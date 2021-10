Love is in the air/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Engin vuole un figlio!

Love is in the air, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” Engin dice a Piril di non volere un figlio, ma in realtà è una strategia che fa leva sul senso di contraddizione della moglie. Erdem si presenta in casa di Ayfer e Melek per chiedere ospitalità. Eda vuole stare lontana da Serkan e convince i suoi amici più stretti a partire qualche giorno in vacanza. La ragazza si allontana da Istanbul, ma scopre ben presto che Selin e Serkan si sono recati nello stesso posto, a causa di uno stratagemma messo in atto da Aydan. Eda avrà quindi nuovamente un incontro ravvicinato con Serkan. Intanto, Ayfer esce per un primo appuntamento con Alexander, ma ad un certo punto pianta in asso lo chef, reo di sentirsi ancora con Aydan. Ceren e Ferin ai ferri corti: la ragazza è innamorata di Deniz, mentre Ferit continua a pensare a Selin.

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda decide di dimenticare Serkan, dopo aver visto il giovane chiedere a Selin di sposarlo. Gli amici della ragazza, però, credono che lei non sarà in grado di cancellare per sempre il suo amore per l’architetto. Intanto, Ayfer e Alexander scoprono di essere innamorati e scelgono di iniziare a frequentarsi. La coppia, però, decide di tenere segreta la loro relazione, per non ferire Eda, che sta soffrendo per amore. Engin sospetta che Piril stia aspettando un bambino. Si tratta però di un malinteso, dato che la giovane sta pensando solamente di ospitare nella sua casa un gattino. Risolto il malinteso, i due si ritrovano per la prima volta a parlare seriamente della possibilità di diventare genitori. Eda si reca a casa di Serkan per recuperare i suoi oggetti personali e i suoi vestiti. Non appena si trova nell’abitazione del ragazzo, scopre che Selin le ha preparato una valigia con dentro tutte le sue cose. La ragazza scoppia in un pianto disperato e si addormenta sul letto di Serkan.

