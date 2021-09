Love is in the air/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Melo e Fifi indagano su Balca

Love is in the air, dove siamo rimasti?

Oggi, venerdì 3 settembre, su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Prima di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate, vediamo cosa è successo nella puntata di venerdì scorso. Balca, la nuova PR dell’ArtLife, intende conquistare Serkan. La ragazza si presenta a casa dell’architetto con la scusa di lavorare insieme. Il Bolat, che sta aspettando l’arrivo di Eda, la invita a restare a cena con lui. Inaspettatamente Eda si presenta a casa di Serkan, pronta a realizzare il suo primo desiderio. La ragazza, nel veder Balca, va sua tutte le furie, sospettando l’interesse della PR per l’architetto. Inoltre Balca ha lasciato volutamente un orecchino sul divano di Serkan. L’architetto, che ha occhi solo per la bella fioraia, non crede che Balca abbia un interesse per lui, così fa una scommessa con Eda: se riuscirà a dimostrargli che Balca è interessata, lui la lascerà in pace, in caso contrario lei dovrà accettare di passare una serata insieme a Parigi. I due invitano a pranzo la PR per interpretare il suo comportamento, ma Balca è più furba del previsto e non si lascerà incastrare.

Love is in the air: anticipazioni puntata 6 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 6 settembre, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan ed Engin scoprono che l’azienda paesaggistica che collabora con l’Art Life, si è appena ritirata dalla gara d’appalto. Il Bolat è molto preoccupato ed Eda si propone di trovare un nuovo partner. La Yildiz sceglie la Harok Construction, ma Balca nasconde alcuni documenti occultando volutamente l’inaffidabilità dell’azienda. Balca spera così di minare il rapporto tra Eda e Serkan: la sua amica Suzi, infatti, le ha promesso una vita nuova e un amore nuovo e la PR è sicura si tratti dell’architetto. Aydan vorrebbe che Ayfer collaborasse insieme a Chef Alexander ad una iniziativa dell’associazione benefica, ma la zia di Eda rifiuta la proposta. Melo e Fifi scoprono che Balca si reca spesso da Suzi per avere consigli d’amore per conquistare Serkan.

