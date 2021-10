Love is in the air/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Ceren e Ferit si lasciano

Love is in the air, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” chef Alexander si rende conto di aver invitato a cena per sbaglio Aydan, anziché di Ayfer. Lo chef infatti voleva farsi perdonare una volta per tutte dalla donna che ama, dicendole che per la sua amica non prova nulla. Serkan è molto soddisfatto per il lancio della nuova campagna pubblicitaria. Inoltre chiede ad Eda di aiutarlo, ma i due finiscono nuovamente nuovamente per litigare, quando Eda vede al dito di Selin l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato. Decide, dunque, di annunciare le sue imminenti nozze con Deniz. Ceren ama Deniz ma accusa Ferit di pensare ancora a Selin. Alla fine i due decidono di lasciarsi.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Massimo Riva al circolo..

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera turca “Love is in the air” Eda scopre di essere andata in vacanza nello stesso posto scelto da Serkan e Selin per rilassarsi. La ragazza soffre molto per questo imprevisto, ma ha modo di avere un nuovo confronto con il suo ex. Ayfer e Alexander escono finalmente a cena. Ma durante la serata lo chef chatta con Aydan. Ceren e Ferit litigano in continuazione. La ragazza capisce di non amare più il giovane e di essere interessata Deniz… Engin vorrebbe avare un figlio ma non sa come affrontare la questione con Piril e chiede consiglio a Serkan.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Felicia litiga con Camino e si sente maleBeautiful/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Liam geloso di Steffy e Finn!

© RIPRODUZIONE RISERVATA