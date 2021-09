Love is in the air/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Eda perde la scommessa…

Love is in the air, dove siamo rimasti?

Oggi, martedì 7 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera turca “Love is in the air”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni. L’azienda paesaggistica che collabora con l’Art Life si ritira dalla gara di appalto. Bolat non vuole perdere il lavoro e così Eda si offre di trovare dei nuovi collaboratori. L’azienda che propone Eda viene però revisionata da una società che, tramite una relazione, ne documenta l’inaffidabilità. Balca, per mettere Eda in cattiva luce, fa in modo che questa notizia venga omessa dalla relazione. La PR, intanto, cerca di conquistare la signora Aydan per arrivare al cuore del giovane Bolat. Melo è decisa a smascherare Palco e, con l’aiuto di Fifi, scopre che la ragazza si reca spesso dall’amica Suzi per avere consigli d’amore per conquistare Serkan. Aydan propone a d Ayfer di collaborare insieme a Chef Alexander ad una iniziativa riguardante l’associazione benefica. Ma Ayfer rifiuta la proposta.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 settembre: il piano di Giuseppe

Anticipazioni Love is in the air puntata 7 settembre

Nella puntata della soap opera turca “Love is in the air” in onda oggi, martedì 7 settembre 2021, Engin e Piril stanno organizzano il loro matrimonio ma hanno opinioni divergenti su tutto. Serkan viene intervistato grazie all’idea proposta da Balca e Eda è molto gelosa. La fioraia ribadisce all’architetto che la nuova PR è interessata a lui e lo sta corteggiando, ma Serkan non ci crede. Melo indaga su Suzi, che si accorge dei sospetti di Eda e decide di depistarla. La ragazza è così costretta ad ammettere con il Bolat di aver perso la scommessa: la vittoria di Serkan decreta allora il viaggio a Parigi ed una cena romantica nella Ville Lumiere.

LEGGI ANCHE:

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Fugen in pericolo!Una vita/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Felicia vuole diventare nonna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA