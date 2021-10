Love is in the air/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Eda aiuta Serkan, ma…

Love is in the air, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 8 ottobre, della soap opera turca “Love is in the air” Alexander organizza una nuova cena romantica con Ayfer, per farsi perdonare dalla donna, ma sbadatamente manda l’invito per l’appuntamento ad Aydan. La madre di Serkan sarà al settimo cielo. Accortosi dell’errore, lo chef va subito a parlare con Ayfer, spiegandole il malinteso. Quest’ultima lo invita a lasciare la sua casa e a non chiamarla più. Serkan chiede a Eda di aiutarlo a recuperare la memoria. La ragazza è molto felice e racconta a Serkan la famosa notte al chiaro di luna trascorsa insieme, ma tutto questo non serve a far rinsavire il ragazzo, che ad un certo punto discute nuovamente con la sua ex compagna. Ceren, poi, dichiara a Deniz il suo amore per lui, ma il ragazzo non ricambia i sentimenti che prova la giovane.

Love is in the air: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Love is in the air” Eda sta soffrendo molto per Serkan. Il ragazzo ha infatti perso la memoria in seguito a un incidente aereo, e non si ricorda affatto dell’ultimo anno e della loro storia d’amore. Inoltre il Bolat crede di essere ancora fidanzato con Selin, tanto da averle chiesto di sposarsi con lui. Per questa ragione, Eda ha deciso di cancellare il suo sentimento per Serkan, anche se le persone che le vogliono bene non credono che sarà in grado di dimenticare una volta per tutte il suo ex. Engin ha finto di fronte a Piril di non voler avere un bambino da lei. L’uomo sta mettendo in atto questo stratagemma, per indurre la fidanzata a chiedergli di fare un bambino. Per il momento, però, Piril sembra non aver nessuna intenzione di diventare madre. Nel frattempo, Ayfer e Aydan si stanno contendendo l’amore di Alexander. Quest’ultimo, però, ha capito che è innamorato di Ayfer, anche se determinati suoi comportamenti stanno mettendo a rischio il suo rapporto con la donna.

