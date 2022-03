Love is in the air/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Kemal chiede ad Aydan di sposarlo

Love is in the Air, anticipazioni puntata 9 marzo

Le anticipazioni della puntata di “Love is in the Air” di oggi, mercoledì 9 marzo, vedono Aydan sulle tracce di Seyfi, il suo fedele collaboratore scomparso dopo il litigio della puntata precedente. Aydan teme che l’abbia abbandonata per sempre e si sente persa senza colui che è sempre stato il suo braccio destro, nonché amico più fidato e che ormai considera come uno di famiglia. Quello che Aydan non sa è che il suo collaboratore è in realtà d’accordo con Kemal per fingersi scomparso, in modo tale da distrarre la donna dal vero proposito della serata. Infatti Aydan, tornando a casa dopo le ricerche, troverà ad attenderla la romantica proposta di matrimonio di Kemal, organizzata proprio con l’aiuto di Seyfi. Che cosa risponderà la Bolat? La madre di Serkan, dopotutto, ricambia in pieno i sentimenti che Kemal nutre nei suoi confronti. L’unico ostacolo alla loro relazione era costituito proprio da Serkan, che non accettava l’idea che Kemal fosse suo padre biologico. Ora tuttavia pare che il Bolat abbia deciso di tendere una mano al genitore, dandogli il benvenuto nella famiglia. Non ci sono motivi per cui Aydan potrebbe dire no…

Nelle precedenti puntate di “Love is in the Air” Piril ed Engin si trovano di fronte alla difficoltà di portare a termine due importanti progetti della ArtLife senza Serkan, che ha recentemente cambiato vita, accettando la cattedra di professore alla facoltà di architettura, intraprendendo così la carriera accademica. Engin tenta di spostare la scadenza di uno dei due progetti ma il suo tentativo fallisce e lui e la bella Piril si sentono sempre più sconfortati. La puntata dell’8 marzo non lascia dubbi: nonostante il Bolat abbia risolto i problemi finanziari della Art Life vendendo le sue quote e lasciando l’azienda, la società fondata dall’architetto continua ad avere difficoltà. L’accumulo di lavoro porta Engin a sperare in un ritorno del vecchio amico del quale sente sempre più la mancanza. Quando Eda si reca alla Art Life, su richiesta della figlia Kiraz, Engin e Piril le confessano di trovarsi in difficoltà e la pregano di far sì che Serkan li raggiunga in azienda. Nel frattempo risulta sempre più difficile per la madre di Serkan pensare alla possibilità di vivere una vita modesta. Per tentare di risolvere i suoi “problemi” economici decide di dimezzare lo stipendio di Seyfi, suo fedele collaboratore. Seyfi resta spiazzato dall’annuncio e si arrabbia con Aydan. Durante una conversazione a cuore aperto Serkan confessa a Kemal il suo timore di essere diventato noioso agli occhi di Eda da quando ha lasciato la Art Life per dedicarsi interamente alla carriera accademica. Melo continua a voler tenere nascosta la sua relazione con Burak, il quale si stizzisce e lascia il locale sconsolato. La piccola Kiraz continua a chiedere alla madre un fratellino…

