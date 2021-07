Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: Eda chiede aiuto a Fifi

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 1 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 1 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan si ritrovano faccia a faccia: la ragazza dichiara di essere pronta a dimostrargli di essere innocente, poi lui dovrà lasciarla in pace. Ceren è riuscita a rintracciare la giornalista che aveva pubblicato lo scoop del contratto tra il Bolat e la fioraia. La giornalista dà appuntamento a Ceren, ma Piril rivela tutto a Selin che si presenta all’appuntamento in modo tale che non vengano fatti i nomi di Ferit e Kaan. Ayfer suggerisce a Melo di invitare Kaan a cena così da conoscerlo meglio. Eda intenta a cercare il colpevole sa che può contare sull’aiuto di Fifi.

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: il primo bacio di Deniz e Ozan

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan ha accusato Eda di aver rubato il progetto dei lampadari e la caccia via, otto lo sguardo incredulo del team dell’Art Life. Eda decide di chiudere per sempre con l’architetto, restituendogli l’anello ma Serkan rifiuta. La madre dell’architetto difende la fioraia, mentre la zia Ayfer se la prende duramente con Serkan per il modo in cui ha trattato la nipote. Eda viene contattata da Engin che la invita ad andare in ufficio per firmare alcuni documenti per cui solo lei ha la delega. Eda decide di andare in ufficio a patto che non ci sia Serkan ad attenderla.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: chi è Concha Lopez? Camino indagaBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: Zoe ha dei dubbi su Sally

© RIPRODUZIONE RISERVATA